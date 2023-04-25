Какие выплаты положены ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
26 апреля 1986 года на атомной электростанции в Чернобыле на Украине произошла авария, которая привела к взрыву и разрушению здания реактора. Правительство СССР отправило на место аварии спасательные группы. Людей, входивших в состав этих команд, называют «ликвидаторами». Для ликвидаторов последствий радиационных аварий и граждан, пострадавших в радиационных авариях и катастрофах, после трагических событий на Чернобыльской АЭС, государство предусмотрело специальные меры поддержки.
«Чернобыльским» законом гарантируются возмещение вреда, причинённого здоровью и имуществу граждан вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, возмещение вреда за риск вследствие проживания и работы на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, превышающему допустимые уровни в результате катастрофы, а также предоставление мер социальной поддержки. Об основных мерах поддержки белгородских ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС рассказала управляющая отделением ОСФР по Белгородской области Ирина Шушкова.
— Кто имел право получить статус ликвидатора?
Право на получение статуса ликвидатора имели лица, принимавшие непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и обладатели официального удостоверения ликвидатора, выданного правительством СССР, Украины, Российской Федерации или Республики Беларусь.
Категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, определены законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Оформление и выдача удостоверений производится органами социальной защиты населения
— Сколько граждан имеют данный статус в Белгородской области?
В Белгородской области проживает 1886 ликвидаторов и инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы.
— Какие меры социальной поддержки имеют граждане, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС?
Как и все федеральные льготники, «чернобыльцы» и приравненные к ним категории лиц, пострадавших от последствий радиации, имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
Помимо «чернобыльской» ЕДВ пострадавшие лица могут получать вторую ЕДВ, если на то есть основания. Например, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, признанные инвалидами (первая ЕДВ выплачивается как ликвидатору, вторая ЕДВ — как инвалиду). Такое исключение предусмотрено только для лиц, имеющих право на ЕДВ как «чернобыльцы» — остальные категории граждан могут получать лишь одну выплату.
В зависимости от категории чернобыльцев назначаются и выплачиваются следующие виды компенсаций:
Ежемесячные:
Единовременные:
Ежегодные
— То есть независимо от того, был ли человек фактическим ликвидатором или просто проживал на то время в Чернобыле и окрестностях, за ним закрепляется соответствующий статус с возможностью воспользоваться целым рядом льгот?
Да, всё верно. Перечень населённых пунктов, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, утверждается на федеральном уровне.
В настоящее время шесть районов нашей области относятся к зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом — это Алексеевский городской округ, Красненский и Ровеньский районы, Староосколький и Новоооскольский городские округа.
Гражданам, которые проживали на территории вышеуказанных районов на 02.12.1995 года, предоставляется ежемесячная денежная выплата за проживание (82,32) и за работу (329,29).
Граждане, работающие в зоне с льготно-экономическим статусом, имеют право на дополнительный отпуск. Работник может оформить его в любое удобное время по согласованию с работодателями. Продолжительность — 7 дней.
Оплата дополнительного отпуска осуществляется органами Соцфонда по предоставленной справке от работодателя.
Кроме того, отпуск на 14 календарных дней представляется инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы и ликвидаторам.
— Имеются меры социальной поддержки гражданам, имеющих детей и проживающих в зоне с льготным социально-экономическим статусом?
Да, конечно. Среди них ежемесячная компенсация на питание детей:
При условии, что образовательные учреждения находятся в загрязнённой зоне.
Ежемесячная денежная выплата на питание с молочной кухни для детей до 3 лет:
Обязательными условиями для назначения данных выплат являются — факт проживания заявителя четыре года на загрязнённой территории на момент подачи заявления и факт совместного проживания ребёнка и заявителя.
Ежемесячная выплата на каждого ребёнка до достижения им возраста трёх лет
Обязательными условиями являются — факт проживания заявителя четыре года на загрязнённой территории на момент рождения ребёнка и факт совместного проживания ребёнка и заявителя. Размер выплаты:
— Куда можно подать заявления на чернобыльские выплаты?
Граждане могут подать заявление:
— Что собой представляет «чернобыльская пенсия»?
Как такового понятия «чернобыльской пенсии» не существует. Гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, государственная или страховая пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа с уменьшением пенсионного возраста: участникам ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986–1987 годах — на 10 лет (мужчинам - с 50 лет, женщинам - с 45 лет), участникам ликвидации аварии в 1988–1990 годах — на пять лет (мужчинам - с 55 лет, женщинам - с 50 лет).
В отдельных случаях «чернобыльцы» могут получать и государственную, и страховую пенсии одновременно. Так, на две пенсии имеют право граждане, получившие инвалидность вследствие военной травмы (полученной при исполнении обязанностей военной службы) при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — военнослужащие срочной службы, а также лица, призванные на военные сборы.
Кроме того, право на получение двух пенсий имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца — участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, инвалида вследствие катастрофы на ЧАЭС, а также лица, получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС или работами по ликвидации последствий указанной катастрофы. Им может устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и пенсия по старости (инвалидности).
Стоит отметить, что с 2023 года действует беззаявительный порядок предоставления мер соцподдержки граждан, работающих на территориях, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. В беззаявительном порядке отделение Соцфонда по Белгородской области назначило дополнительное вознаграждение за выслугу лет 16 041 жителю региона.
Размер компенсаций пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС в 2023 году:
|
Единовременная компенсация за вред, нанесенный здоровью
|
Размер
|
Инвалидам I группы
|
41 157,93 руб.
|
Инвалидам II группы
|
28 810,57 руб.
|
Инвалидам III группы
|
20 579,03 руб.
Единовременная компенсация по потере кормильца
|
Семьям, потерявшим кормильца
|
41 157,93 руб.
|
Родителям, потерявшим кормильца
|
20 579,03 руб.
Ежегодная компенсация детям по потере кормильца — ликвидатора ЧАЭС — 411,59 руб. в год.
Ежегодная компенсация на оздоровление
|
Ликвидаторам ЧАЭС в 1986–1987 годах
|
1234,75 руб. в год
|
Ликвидаторам ЧАЭС в 1988 году
|
823,11 руб. в год
|
Ликвидаторам ЧАЭС в 1989 году и гражданам, эвакуированным в 1986 году из зоны отчуждения
|
411,59 руб. в год
— Какие документы необходимо предоставить, чтобы получить выплату?
Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и удостоверение подвергшегося радиации. Документы для граждан, потерявших кормильца: свидетельство о смерти; удостоверение чернобыльца, выданное умершему кормильцу; заключение об установлении причинной связи между смертью кормильца и последствиями чернобыльской катастрофы; документы, подтверждающие родственные отношения получателя компенсации с умершим кормильцем - например, свидетельство о рождении.
— Каковы сроки оформления?
Решение о назначении выплаты выносится в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления и поступления в Социальный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Уведомление о принятом решении направляется в течение трёх рабочих дней после вынесения. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении.