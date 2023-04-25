Какие выплаты положены ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Как такового понятия «чернобыльской пенсии» не существует. Гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, государственная или страховая пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа с уменьшением пенсионного возраста: участникам ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986–1987 годах — на 10 лет (мужчинам - с 50 лет, женщинам - с 45 лет), участникам ликвидации аварии в 1988–1990 годах — на пять лет (мужчинам - с 55 лет, женщинам - с 50 лет).