Григорий Лепс не приедет в Белгород в апреле

Концерт Григория Лепса в Белгороде перенесли. Выступление артиста должно было состояться 29 апреля в «Белгород-Арене». Однако 25 апреля стало известно, что шоу в указанный день не будет. Предварительно, концерт пройдёт 29 ноября.