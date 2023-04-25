Григорий Лепс не приедет в Белгород в апреле

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Концерт Григория Лепса в Белгороде перенесли. Выступление артиста должно было состояться 29 апреля в «Белгород-Арене». Однако 25 апреля стало известно, что шоу в указанный день не будет. Предварительно, концерт пройдёт 29 ноября.
Ранее сообщалось, что ряд концертов в Белгороде отменили. Часть решили не проводить из-за спецоперации. В частности, так случилось с «Машиной времени». Однако были и другие причины.
Напомним, перенесли в областном центре и концерт Артура Пирожкова. Мероприятие могло состояться 16 марта. Новую дату выступления не называли. Предположительно, оно может пройти осенью.