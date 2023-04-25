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Григорий Лепс не приедет в Белгород в апреле

25 апреля 2023, 08:40
Фото: grigoryleps.ru
Концерт был запланирован на 29 апреля, однако его решили перенести. Предварительно, выступление состоится 29 ноября, сообщили в Telegram-канале «Белгород-Арены».

Концерт Григория Лепса в Белгороде перенесли. Выступление артиста должно было состояться 29 апреля в «Белгород-Арене». Однако 25 апреля стало известно, что шоу в указанный день не будет. Предварительно, концерт пройдёт 29 ноября.

Ранее сообщалось, что ряд концертов в Белгороде отменили. Часть решили не проводить из-за спецоперации. В частности, так случилось с «Машиной времени». Однако были и другие причины.

Напомним, перенесли в областном центре и концерт Артура Пирожкова. Мероприятие могло состояться 16 марта. Новую дату выступления не называли. Предположительно, оно может пройти осенью.

Допелись: чьи концерты отменили в Белгороде в 2023 году
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