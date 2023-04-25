Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Изображение материала

Боялись Турции и неожиданно полюбили Дубай: куда едут отдыхать белгородцы на майские

25 апреля 2023, 07:04
Фото: 1MI

Куда отправятся белгородцы отдыхать на майские праздники

В преддверии майских праздников журналисты Бел.Ру пообщались с представителями местных турфирм и узнали, какие направления белгородцы выбирают для отдыха на майских праздниках.
Сюжет
Отдых

Как рассказал заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, в этом году спрос на туры по России привычно высок и список направлений, где туристы хотели бы отдохнуть, почти не изменился — Санкт-Петербург, Сочи, огромное внимание туристы уделяют Кавказу (Дагестан, Осетия, Кабардино-Балкария).

Туристы отправляются как в экскурсионные туры, так и просто провести свой досуг в горах, насладившись красотой вокруг. При этом стоит отметить, что в 2023 году у наших туристов особенно увеличился спрос на санатории в Кавказских Минеральных Водах. На майские даты в большинстве санаториев уже давно нет свободных мест.
Вадим Коломытченко

Эксперт отметил, что популярность данных направлений по России определяется тем, что добраться до российских курортов можно быстро и любым из удобных способов: на машине из Белгорода, на поезде из Россоши, либо на самолёте из Москвы, а стоимость туров значительно ниже зарубежных.

По словам директора ФТА «Анекс Тур Белгород» Александра Халаимова, в этом году международный туризм стал менее доступным из-за нехватки авиаперевозок за рубеж и выросших тарифов. При этом из международных направлений, традиционно, в лидерах Турция и Анатолийское побережье. Специалист добавил, что неожиданно стал популярным и летний Дубай из-за конкурентной цены.

В свою очередь Коломытченко отметил, что по международным направлениям наблюдается значительные изменения в спросе туристов. Если раньше большинство запросов приходилось на Турцию, то сейчас Турция немного ушла на второй план и туристы с большим удовольствием делают выбор в пользу Египта, ОАЭ, Кубы, Шри-Ланки.

Прежде всего, это связано с существенным подорожанием пакетных туров в Турцию в 2023 году, а так же с тем, что многие туристы были обеспокоены произошедшими землетрясениями в начале года и боялись их повторений.
Вадим Коломытченко

По данным Коломытченко, в среднем автобусный тур выходного дня из Белгорода в Сочи, Адыгею или Кисловодск обходится около 39 000 рублей на семью из трёх человек, отдых и лечение в санатории в Кавказских Минеральных Водах на более 10 дней — от 150 000 рублей. Отдых в Турции сейчас (ближе к датам) «снизился» и стартует от 90 000 рублей, ОАЭ — от 160 000 рублей (за неделю проживания с завтраками), а Египет — от 170 000 рублей.

Как добавил Халаимов, туры по России традиционно дешевле и средний чек составляет около 25 000 рублей с человека. Что касается зарубежных туров — средний чек около 45 000 рублей с человека.

Воронежская область примет на летний отдых порядка 300 юных белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Детям из Белгородской области предложили летний отдых в воронежских лагеряхДети участников СВО и из приграничья: кто первым отправится на отдых в КрымуБелгородец отсудил у турагента более 235 тыс. рублей за несостоявшийся отдых
#Кристина Семенчук#Туры#Отдых#Майские праздники#Стоимость#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
Подпишитесь
1058 белгородцев выбрали новое жильё взамен разрушенного обстрелами
Сегодня, 09:04
Не всем белгородцам, ставшим жертвами обмана, вернули деньги за бесплатные операции
Сегодня, 07:33
Уходит ли «Пятёрочка» из Белгорода?
Сегодня, 09:41
В минстрое озвучили проблемы при выдаче белгородцам жилья взамен обстрелянного
Сегодня, 09:58
Григорий Лепс не приедет в Белгород в апреле
Сегодня, 08:40