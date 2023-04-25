Боялись Турции и неожиданно полюбили Дубай: куда едут отдыхать белгородцы на майские

По данным Коломытченко, в среднем автобусный тур выходного дня из Белгорода в Сочи, Адыгею или Кисловодск обходится около 39 000 рублей на семью из трёх человек, отдых и лечение в санатории в Кавказских Минеральных Водах на более 10 дней — от 150 000 рублей. Отдых в Турции сейчас (ближе к датам) «снизился» и стартует от 90 000 рублей, ОАЭ — от 160 000 рублей (за неделю проживания с завтраками), а Египет — от 170 000 рублей.