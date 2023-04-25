Боялись Турции и неожиданно полюбили Дубай: куда едут отдыхать белгородцы на майские

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Как рассказал заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, в этом году спрос на туры по России привычно высок и список направлений, где туристы хотели бы отдохнуть, почти не изменился — Санкт-Петербург, Сочи, огромное внимание туристы уделяют Кавказу (Дагестан, Осетия, Кабардино-Балкария).
Туристы отправляются как в экскурсионные туры, так и просто провести свой досуг в горах, насладившись красотой вокруг. При этом стоит отметить, что в 2023 году у наших туристов особенно увеличился спрос на санатории в Кавказских Минеральных Водах. На майские даты в большинстве санаториев уже давно нет свободных мест.
Вадим Коломытченко
Эксперт отметил, что популярность данных направлений по России определяется тем, что добраться до российских курортов можно быстро и любым из удобных способов: на машине из Белгорода, на поезде из Россоши, либо на самолёте из Москвы, а стоимость туров значительно ниже зарубежных.
По словам директора ФТА «Анекс Тур Белгород» Александра Халаимова, в этом году международный туризм стал менее доступным из-за нехватки авиаперевозок за рубеж и выросших тарифов. При этом из международных направлений, традиционно, в лидерах Турция и Анатолийское побережье. Специалист добавил, что неожиданно стал популярным и летний Дубай из-за конкурентной цены.
В свою очередь Коломытченко отметил, что по международным направлениям наблюдается значительные изменения в спросе туристов. Если раньше большинство запросов приходилось на Турцию, то сейчас Турция немного ушла на второй план и туристы с большим удовольствием делают выбор в пользу Египта, ОАЭ, Кубы, Шри-Ланки.
Прежде всего, это связано с существенным подорожанием пакетных туров в Турцию в 2023 году, а так же с тем, что многие туристы были обеспокоены произошедшими землетрясениями в начале года и боялись их повторений.
Вадим Коломытченко
По данным Коломытченко, в среднем автобусный тур выходного дня из Белгорода в Сочи, Адыгею или Кисловодск обходится около 39 000 рублей на семью из трёх человек, отдых и лечение в санатории в Кавказских Минеральных Водах на более 10 дней — от 150 000 рублей. Отдых в Турции сейчас (ближе к датам) «снизился» и стартует от 90 000 рублей, ОАЭ — от 160 000 рублей (за неделю проживания с завтраками), а Египет — от 170 000 рублей.
Как добавил Халаимов, туры по России традиционно дешевле и средний чек составляет около 25 000 рублей с человека. Что касается зарубежных туров — средний чек около 45 000 рублей с человека.