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«Бог отвёл беду»: белгородец рассказал о падении боеприпаса на Шаландина

25 апреля 2023, 14:26
Фото: страница Павла Макиёва ВК

Белгородец поделился впечатлениями о страшном вечере во время взрыва

Белгородец поделился, как жители дома восприняли произошедшее. 20 апреля мужчина назвал вторым днём рождения. Об этом он пишет на своей странице в соцсети.

Белгородец Павел Макиёв, живущий в доме на Шаландина, 15, рассказал, как жители восприняли падение снаряда. Произошло это 20 апреля. По словам мужчины, «Бог отвёл беду».

В день происшествия горожанин находился дома. Вечером раздались грохот и непонятные звуки. Дом задрожал, но не рухнул. В окне осталось только одно стекло. Боковую часть балкона соседей и часть угла дома немного ниже уровня окна мужчина из-за окна увидеть не смог.

Как оказалось, причиной происшествия стало падение ФАБ-500. Снаряд крушил нижние этажи и ушёл на семь метров под землю. Люди вышли на улицу, на место происшествия приехали сотрудники оперативных служб, управляющей компании и представители администрации.

«Нас пригласили в РЭУ-9 напоили горячим чаем, и, пережив первый шок, все единодушно сказали: „Главное — мы все живы!“ Да, просто случилось чудо дивное: дом выдержал удар, снаряд не взорвался», — делится мужчина.

Именно поэтому 20 апреля белгородец назвал своим вторым днём рождения.

Ранее из-за обнаружения боеприпаса в Белгороде ввели режим ЧС. Эвакуировали тогда 17 жилых домов.

Режим ЧС регионального уровня ввели после обнаружения снаряда в Белгороде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Происшествия#Город#Эвакуация#Бомба#Снаряд
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