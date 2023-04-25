«Бог отвёл беду»: белгородец рассказал о падении боеприпаса на Шаландина

В день происшествия горожанин находился дома. Вечером раздались грохот и непонятные звуки. Дом задрожал, но не рухнул. В окне осталось только одно стекло. Боковую часть балкона соседей и часть угла дома немного ниже уровня окна мужчина из-за окна увидеть не смог.