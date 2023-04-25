«Бог отвёл беду»: белгородец рассказал о падении боеприпаса на Шаландина

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Белгородец Павел Макиёв, живущий в доме на Шаландина, 15, рассказал, как жители восприняли падение снаряда. Произошло это 20 апреля. По словам мужчины, «Бог отвёл беду».
В день происшествия горожанин находился дома. Вечером раздались грохот и непонятные звуки. Дом задрожал, но не рухнул. В окне осталось только одно стекло. Боковую часть балкона соседей и часть угла дома немного ниже уровня окна мужчина из-за окна увидеть не смог.
Как оказалось, причиной происшествия стало падение ФАБ-500. Снаряд крушил нижние этажи и ушёл на семь метров под землю. Люди вышли на улицу, на место происшествия приехали сотрудники оперативных служб, управляющей компании и представители администрации.
«Нас пригласили в РЭУ-9 напоили горячим чаем, и, пережив первый шок, все единодушно сказали: „Главное — мы все живы!“ Да, просто случилось чудо дивное: дом выдержал удар, снаряд не взорвался», — делится мужчина.
Именно поэтому 20 апреля белгородец назвал своим вторым днём рождения.
Ранее из-за обнаружения боеприпаса в Белгороде ввели режим ЧС. Эвакуировали тогда 17 жилых домов.