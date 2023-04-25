Белгородцы вместо укрытия получили затопленный канализационными стоками подвал

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В редакцию Бел.Ру обратились жители многоквартирного дома по адресу улица Есенина, 20а в Белгороде. По их словам, в подъезде №2 затоплен подвал. Причём речь идёт о канализационных стоках, которые выдаёт характерный запах.
Жильцы также утверждают, что с 10 апреля обращаются в свою управляющую компанию, чтобы она разобралась в ситуации. Ведь в случае обстрела людям просто негде будет укрыться. Но всё безуспешно.
Журналисты Бел.Ру обратились в управляющую компанию «УК по ЖКО-25», которая обслуживает данный дом. Однако главный инженер организации Николай Плотников отвечать на вопросы по телефону отказался, отметив, что «может мы не те, за кого себя выдаём», пригласил пообщаться очно и бросил трубку.