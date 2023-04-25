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Белгородцы вместо укрытия получили затопленный канализационными стоками подвал

25 апреля 2023, 13:44
Фото: Bel.ru
На протяжении двух недель ответственные не принимают никаких мер по устранению затопления подвала. Люди не понимают, куда им прятаться в случае обстрела. Журналисты Бел.Ру связались с управляющей компанией.
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УК

В редакцию Бел.Ру обратились жители многоквартирного дома по адресу улица Есенина, 20а в Белгороде. По их словам, в подъезде №2 затоплен подвал. Причём речь идёт о канализационных стоках, которые выдаёт характерный запах.

Фото: Bel.ru

Жильцы также утверждают, что с 10 апреля обращаются в свою управляющую компанию, чтобы она разобралась в ситуации. Ведь в случае обстрела людям просто негде будет укрыться. Но всё безуспешно.

Журналисты Бел.Ру обратились в управляющую компанию «УК по ЖКО-25», которая обслуживает данный дом. Однако главный инженер организации Николай Плотников отвечать на вопросы по телефону отказался, отметив, что «может мы не те, за кого себя выдаём», пригласил пообщаться очно и бросил трубку.

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#Кристина Семенчук#Подвал#Затопление#Стоки#УК#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород
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