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Белгородцы смогут помочь детям на благотворительном фестивале эпохи СССР

25 апреля 2023, 10:16
Фото: "Святое Белогорье против деткого рака"

В Белгороде проведут благотворительный фестиваль «Мир! Труд! Май!»

Горожанам обещают грандиозную книжную ярмарку, много активностей и обстановку времени СССР. Все вырученные средства направят на помощь тяжелобольным детям. Благотворительный фестиваль анонсировал организатор — «Святое Белогорье против детского рака».

В Белгороде состоится благотворительный фестиваль «Мир! Труд! Май». Мероприятие позволит горожанам окунуться в эпоху СССР. Пройдёт оно в культурном центре «Октябрь».

На фестивале представят предмета быта и интерьера, посуду, игрушки, одежду советского времени, большую зелёную зону, где можно будет выбрать рассаду и комнатные цветы. Организаторы подготовят книжную ярмарку, фотозону и множество активностей для участников.

Руководитель Добромаркета «Черешня» Ирина Фесенко заверила, что фестиваль позволит гостям прикоснуться к истории страны и окунуться в воспоминания детства. Все вырученные средства с мероприятия пойдут на помощь детям с неизлечимыми заболеваниями.

Благотворительный фестиваль состоится 13 мая. Время проведения — с 11:00 до 19:00.

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