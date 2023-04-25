Белгородцы смогут помочь детям на благотворительном фестивале эпохи СССР

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Белгороде состоится благотворительный фестиваль «Мир! Труд! Май». Мероприятие позволит горожанам окунуться в эпоху СССР. Пройдёт оно в культурном центре «Октябрь».
На фестивале представят предмета быта и интерьера, посуду, игрушки, одежду советского времени, большую зелёную зону, где можно будет выбрать рассаду и комнатные цветы. Организаторы подготовят книжную ярмарку, фотозону и множество активностей для участников.
Руководитель Добромаркета «Черешня» Ирина Фесенко заверила, что фестиваль позволит гостям прикоснуться к истории страны и окунуться в воспоминания детства. Все вырученные средства с мероприятия пойдут на помощь детям с неизлечимыми заболеваниями.
Благотворительный фестиваль состоится 13 мая. Время проведения — с 11:00 до 19:00.