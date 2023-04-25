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Белгородцы испугались вооружённых росгвардейцев в продуктовом магазине

25 апреля 2023, 19:01
Фото: 1MI
Одна из жительниц спросила у губернатора, не может ли враг с украинской стороны быть переодетым вооружённым росгвардейцем.

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась одна из жительниц региона. Она сообщила, что якобы сотрудник Росгвардии зашёл в магазин с пистолетом и автоматом, начал осматривать товары и общаться с продавцом, периодически дотрагиваясь до оружия.

Это жительницу напугало, поэтому она спросила у губернатора, может ли росгвардеец быть переодетым врагом, и разрешено ли им заходить в магазины с оружием.

Глава региона отметил, что представители Росгвардии проверят эту информацию, и объяснил, в каких случаях росгвардеец имеет право заходить в помещение с оружием.

Если сотрудник Росгвардии на работе и обеспечивает охрану данного объекта, то он имеет право заходить внутрь с оружием. Если он покупает продукты будучи вооружённым, то это, конечно, недопустимо. Руководство Росгвардии проверит эту информацию, это вопрос контроля.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Росгвардия#Росгвардейцы#Оружие#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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