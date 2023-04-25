Белгородцы испугались вооружённых росгвардейцев в продуктовом магазине

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась одна из жительниц региона. Она сообщила, что якобы сотрудник Росгвардии зашёл в магазин с пистолетом и автоматом, начал осматривать товары и общаться с продавцом, периодически дотрагиваясь до оружия.
Это жительницу напугало, поэтому она спросила у губернатора, может ли росгвардеец быть переодетым врагом, и разрешено ли им заходить в магазины с оружием.
Глава региона отметил, что представители Росгвардии проверят эту информацию, и объяснил, в каких случаях росгвардеец имеет право заходить в помещение с оружием.
Если сотрудник Росгвардии на работе и обеспечивает охрану данного объекта, то он имеет право заходить внутрь с оружием. Если он покупает продукты будучи вооружённым, то это, конечно, недопустимо. Руководство Росгвардии проверит эту информацию, это вопрос контроля.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области