Белгородцы испугались вооружённых росгвардейцев в продуктовом магазине

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась одна из жительниц региона. Она сообщила, что якобы сотрудник Росгвардии зашёл в магазин с пистолетом и автоматом, начал осматривать товары и общаться с продавцом, периодически дотрагиваясь до оружия.