Белгородцы больше не смогут увиливать от оплаты парковки

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Депутат горсовета Белгорода Николай Ряпухин во время сессии заявил, что белгородцы часто размещают на платных парковках автомобили с закрытыми номерами. Таким образом горожане создают угрозу безопасности и антитеррористической защищённости с учётом приграничного расположения Белгорода. Также этими действиями белгородцы нарушают правила пользования платными парковками.
Чтобы избежать подобных ситуаций, были подготовлены изменения в порядок использования парковок. Теперь операторы смогут освобождать номера авто от всего того, что мешает их распознать и прочесть. Во время этого оператору запрещается наносить какой-либо ущерб авто, также все действия необходимо фиксировать на видео. Изменения депутаты поддержали.