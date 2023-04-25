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Белгородцы больше не смогут увиливать от оплаты парковки

25 апреля 2023, 13:53
Фото: 1MI

В Белгороде разрешили снимать с номеров машин скрывающие цифры наклейки

Соответствующее решение приняли депутаты во время 60-й сессии горсовета.

Депутат горсовета Белгорода Николай Ряпухин во время сессии заявил, что белгородцы часто размещают на платных парковках автомобили с закрытыми номерами. Таким образом горожане создают угрозу безопасности и антитеррористической защищённости с учётом приграничного расположения Белгорода. Также этими действиями белгородцы нарушают правила пользования платными парковками.

Чтобы избежать подобных ситуаций, были подготовлены изменения в порядок использования парковок. Теперь операторы смогут освобождать номера авто от всего того, что мешает их распознать и прочесть. Во время этого оператору запрещается наносить какой-либо ущерб авто, также все действия необходимо фиксировать на видео. Изменения депутаты поддержали.

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#Алина Харина#Платная парковка#Автомобильные номера#Общество#Депутаты Белгорода#Новости Белгорода#Белгород
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