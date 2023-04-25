Белгородцы больше не смогут увиливать от оплаты парковки

Чтобы избежать подобных ситуаций, были подготовлены изменения в порядок использования парковок. Теперь операторы смогут освобождать номера авто от всего того, что мешает их распознать и прочесть. Во время этого оператору запрещается наносить какой-либо ущерб авто, также все действия необходимо фиксировать на видео. Изменения депутаты поддержали.