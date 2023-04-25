Белгородские парки и скверы продолжают обрабатывать от клещей

Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
В пресс-службе мэрии Белгорода рассказали, что следующая акарицидная обработка состоится завтра, 26 апреля. За этот день планируется обработать четыре парка и один сквер:
К обработке парков и скверов от клещей в тестовом режиме приступили ещё 20 апреля. Тогда обработали парк Памяти и участок набережной от улицы Волчанская до Пикник-парка.
Завершить обработку планируется до 5 мая.
Отметим, что акарицидный препарат безвреден для людей и животных, однако рекомендуется не посещать эти места во время обработки и после в течение трёх часов.