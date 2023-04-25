Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:56

Published Сегодня, 17:56

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

Изображение материала

Белгородские парки и скверы продолжают обрабатывать от клещей

25 апреля 2023, 17:56
Фото: 1MI
Следующая обработка состоится завтра, 26 апреля. В городской администрации рассказали, где будут работать специалисты.

В пресс-службе мэрии Белгорода рассказали, что следующая акарицидная обработка состоится завтра, 26 апреля. За этот день планируется обработать четыре парка и один сквер:

  • Центральный парк культуры и отдыха с 7:00 до 10:00;
  • Парк Победы с 10:00 до 12:00;
  • Парк «Котофей» с 12:00 до 14:00;
  • Парк «Южный» с 14:00 до 15:00;
  • Сквер Есенина с 15:00 до 16:00.

К обработке парков и скверов от клещей в тестовом режиме приступили ещё 20 апреля. Тогда обработали парк Памяти и участок набережной от улицы Волчанская до Пикник-парка.

Завершить обработку планируется до 5 мая.

Отметим, что акарицидный препарат безвреден для людей и животных, однако рекомендуется не посещать эти места во время обработки и после в течение трёх часов.

Белгородские парки и скверы планируют обработать от клещей до 5 мая
Узнать подробнее
Читайте также:
Сезон клещей в Белгородской области в 2023 годуВ Белгороде проснулись клещиИнфицированные клещи атакуют домашних животных в Черноземье
#Александра Склярова#Клещи#Акарицидная обработка#Город#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Мир и свобода слова: что значит для белгородцев георгиевская лента
Сегодня, 15:31
Следователи разыскивают безвестно исчезнувшего 16-летнего старооскольца
Сегодня, 16:25
В Белгороде приступили к капремонту пострадавшего от взрыва дома
Сегодня, 16:47
Третий обстрел за сутки: ВСУ атаковали белгородский хутор
Сегодня, 15:15
«Бог отвёл беду»: белгородец рассказал о падении боеприпаса на Шаландина
Сегодня, 14:26
Белгородцы больше не смогут увиливать от оплаты парковки
Сегодня, 13:53