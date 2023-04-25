Агрессивный посетитель банка в Белгороде не дал себя задержать и скрылся от полиции

Инцидент произошёл 25 апреля. Мужчина пришёл в банк, где начал вести себя агрессивно. На место вызвали охрану, но у неё не вышло задержать посетителя. Белгородец скрылся до приезда полиции, сообщили в УМВД. Проводится проверка.

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