Агрессивный посетитель банка в Белгороде не дал себя задержать и скрылся от полиции

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
25 апреля в банк на Народном бульваре пришёл посетитель. Мужчина направился к сотруднице — своей знакомой. Между ними произошла ссора, женщина нажала тревожную кнопку.
На место прибыла централизованная охрана. Её сотрудники вывели агрессивного белгородца на улицу, но тот не дал себя задержать.
На место происшествия прибыла патрульно-постовая служба. Однако к этому времени мужчина успел скрыться.
Полиция проводит проверку по факту происшествия.