Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Изображение материала

Агрессивный посетитель банка в Белгороде не дал себя задержать и скрылся от полиции

25 апреля 2023, 14:43
Фото: 1MI
Инцидент произошёл 25 апреля. Мужчина пришёл в банк, где начал вести себя агрессивно. На место вызвали охрану, но у неё не вышло задержать посетителя. Белгородец скрылся до приезда полиции, сообщили в УМВД. Проводится проверка.

25 апреля в банк на Народном бульваре пришёл посетитель. Мужчина направился к сотруднице — своей знакомой. Между ними произошла ссора, женщина нажала тревожную кнопку.

На место прибыла централизованная охрана. Её сотрудники вывели агрессивного белгородца на улицу, но тот не дал себя задержать.

На место происшествия прибыла патрульно-постовая служба. Однако к этому времени мужчина успел скрыться.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.

ФСБ задержала двоих белгородцев, купивших автоматы и патроны у военных
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области задержали ростовчанина с 40 кг запрещённых веществБывшего белгородского монаха задержали за посты в Telegram с призывами к насилию«Таксиста Юру» из Белгорода задержали за участие в хищении похоронных денег
#Банк#Посетитель#Задержание#Охрана#Происшествия#Новости Белгорода#Полиция#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Мир и свобода слова: что значит для белгородцев георгиевская лента
Сегодня, 15:31
Следователи разыскивают безвестно исчезнувшего 16-летнего старооскольца
Сегодня, 16:25
В Белгороде приступили к капремонту пострадавшего от взрыва дома
Сегодня, 16:47
Третий обстрел за сутки: ВСУ атаковали белгородский хутор
Сегодня, 15:15
«Бог отвёл беду»: белгородец рассказал о падении боеприпаса на Шаландина
Сегодня, 14:26
Белгородцы больше не смогут увиливать от оплаты парковки
Сегодня, 13:53