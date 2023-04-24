Защитить расчётные счета от блокировки можно при помощи специальных сервисов

Успешный бизнес невозможно вести без применения банковских счетов, через которые проходят все без исключения финансовые операции. В последнее время, однако, участились случаи их блокировки. Эксперты призывают предпринимателей осознавать возможные риски и учитывать их в процессе работы.

Как сообщает newsnn.ru, банковские счета блокируют по разным причинам. В их число входят проведение неправомерных операций, несоблюдение действующего в стране законодательства и подозрение в отмывании финансовых средств. Российские банки постоянно следят за деятельностью своих клиентов. Обнаруживая какие-либо подозрительные операции, они временно блокируют их счета, чтобы выяснить все обстоятельства. Активы замораживают также в случаях нарушений налоговых либо иных нормативных требований. Проблемы с блокировкой банковских счетов зачастую вынуждают клиентов банков прибегать к услугам юристов, которые обходятся в солидные суммы. Чтобы предотвратить блокировку, специалисты рекомендуют соотечественникам пользоваться специальными сервисами и инструментами. Подобные разработки есть у многих российских банков. К услугам клиентов банка «Открытие» – сервис «Бизнес-мониторинг», а в Сбере работает «Сбербанк Бизнес Онлайн». Одна из последних версий была представлена Модульбанком. Разработчики проинформировали о том, что сервис, получивший название «Белый бизнес», анализирует большой объем данных и отлично разбирается в разных видах транзакций. Благодаря подобным инструментам представители отечественного бизнеса имеют возможность оценивать положение дел с точки зрения банков и выявлять проблемы, следствием которых нередко становятся блокировки счетов и дополнительные проверки. Кроме того, предприниматели могут проверять контрагентов и деловых партнеров. Следует отметить, что алгоритмы сервисов регулярно совершенствуют, поскольку они должны соответствовать требованиям банков. Сервис «Белый бизнес» разработчики обновили в прошлом году, приняв во внимание новые правила Центробанка России. Эксперты убедительно рекомендуют предпринимателям всегда пользоваться несколькими источниками информации. Кроме того, целесообразно периодически консультироваться у профессиональных финансистов для получения максимально точной картины состояния бизнеса и снижения рисков блокировок счетов.