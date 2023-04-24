За месяц жители Белгорода сэкономили 3,5 млн рублей на проезде в транспорте

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В Белгороде безналичная оплата решает сразу несколько целей. Самой главной из которых является учет всех пассажиров региона для более точного и эффективного построения маршрута и расписания общественного транспорта.
Также, безналичная система оплат в Белгороде выгодна для пассажиров. Например, на апрель 2023 года цена одного билета в наземном городском транспорте при оплате наличными составит 25 рублей. При этом, оплачивая картой, пассажир отдаст на 5 рублей меньше.
Однако еще выгоднее, чем платить просто банковской картой, это платить картой в вашем смартфоне.
До 30 июня 2023 года белгородцы получили возможность оплачивать проезд с дополнительной скидкой 7 рублей. Так одна поездка в любом наземном транспорте области обойдется всего в 18 рублей.
Для того чтобы сэкономить, достаточно лишь загрузить любую карту платежной системы «Мир» в ваш смартфон на базе Android. Сделать это можно с помощью одного из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом важно, чтобы телефон поддерживал функцию бесконтактной оплаты.
В Белгородской области жители активно пользуются новым предложением, благодаря чему существенно экономят на поездках в общественном транспорте. Только за первый месяц экономия пассажиров с картой «Мир» в смартфоне превысила 3,5 миллиона рублей. И практически в 1,5 раза выросло число оплат телефоном в транспорте.
Как и в других малых и средних городах России, в Белгороде пока не была введена система транспортных карт.
На данный момент в регионе существует возможность оплаты проезда банковскими картами на определенных автобусных маршрутах. Однако это не предусматривает использования универсальных карт для оплаты проезда на всех видах транспорта города.
В правительстве области считают, что с учётом новых технологий оплата в транспорте напрямую банковскими картами более эффективна.