За месяц жители Белгорода сэкономили 3,5 млн рублей на проезде в транспорте

Для того чтобы сэкономить, достаточно лишь загрузить любую карту платежной системы «Мир» в ваш смартфон на базе Android. Сделать это можно с помощью одного из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом важно, чтобы телефон поддерживал функцию бесконтактной оплаты.