«Вы чего Z позорите?» Белгородцы жалуются на маскирующихся под солдат РФ попрошаек

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Как утверждают жители Белгородской области, одетые в подобие солдатской формы лица цыганской внешности останавливаются у дорог, «голосуют» и просят помочь деньгами на военные нужды. С собой у попрошаек российский флаг, автомобиль их помечен буквой Z. Номера при этом у них волгоградские.
Чтобы я вас больше не видел! Вы чего позорите всё? Флаг российский, Z. Быстро снял!
комментирует деятельность попрошаек местный житель
На агрессивную просьбу уехать неизвестные ответили согласием.
Ранее Роспотребнадзор предупредил белгородцев о новом виде мошенничества. В различные организации и гражданам звонят неизвестные лица, представляются сотрудниками управления и предлагают передать деньги наличными якобы на помощь участникам специальной военной операции. При получении подобных звонков следует обратиться в полицию.