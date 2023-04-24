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«Вы чего Z позорите?» Белгородцы жалуются на маскирующихся под солдат РФ попрошаек

24 апреля 2023, 13:36
Фото: "Oskol Stelil" / ВКонтакте

Белгородцы жалуются на маскирующихся под солдат РФ попрошаек

По словам местных жителей, на дороге между Старым Осколом и Монаково завелись попрошайки, мимикрирующие под российских военных. Неизвестные паркуются у обочины на машине с буквой Z и просят денег.

Как утверждают жители Белгородской области, одетые в подобие солдатской формы лица цыганской внешности останавливаются у дорог, «голосуют» и просят помочь деньгами на военные нужды. С собой у попрошаек российский флаг, автомобиль их помечен буквой Z. Номера при этом у них волгоградские.

Видео: "Oskol Stelil" / ВКонтакте
Чтобы я вас больше не видел! Вы чего позорите всё? Флаг российский, Z. Быстро снял! 
комментирует деятельность попрошаек местный житель

На агрессивную просьбу уехать неизвестные ответили согласием.

Ранее Роспотребнадзор предупредил белгородцев о новом виде мошенничества. В различные организации и гражданам звонят неизвестные лица, представляются сотрудниками управления и предлагают передать деньги наличными якобы на помощь участникам специальной военной операции. При получении подобных звонков следует обратиться в полицию.

Мошенники звонят в белгородские компании и просят перевести деньги участникам СВО
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#Общество#Мошенники#Попрошайки#Военный#Жалоба#Артем Черненко#Белгородская область#Старый Оскол#Видео
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