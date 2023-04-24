«Вы чего Z позорите?» Белгородцы жалуются на маскирующихся под солдат РФ попрошаек

Как утверждают жители Белгородской области, одетые в подобие солдатской формы лица цыганской внешности останавливаются у дорог, «голосуют» и просят помочь деньгами на военные нужды. С собой у попрошаек российский флаг, автомобиль их помечен буквой Z. Номера при этом у них волгоградские.