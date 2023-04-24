В СК рассказали подробности дела против сотрудницы белгородской налоговой

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В уголовном деле против сотрудницы белгородской налоговой службы появились новые подробности. Как сообщили в региональном СК, подозреваемая вносила недостоверные сведения в единую базу о транспортном средстве её родственника.
По версии следствия, продолжалось это в период с 2017 по 2021 год. В то время она занимала должность государственного налогового инспектора и имела доступ к автоматизированной информационной системе.
Из-за её действий физическому лицу не начислили налоги на сумму в 100 тыс. рублей. Тем самым инспектор нанесла существенный ущерб бюджету РФ. По данному факту возбудили уголовное дело.
Также в следкоме уточнили, что подозреваемой уже предъявили обвинения. Расследование уголовного дела продолажется.