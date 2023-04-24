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В СК рассказали подробности дела против сотрудницы белгородской налоговой

24 апреля 2023, 13:26
Фото: 1MI
Сотруднице УФНС грозит тюрьма за злоупотребление полномочиями. Оказалось, что она вносила недостоверные сведения в единую базу о транспортном средстве, которое принадлежит её родственнику.

В уголовном деле против сотрудницы белгородской налоговой службы появились новые подробности. Как сообщили в региональном СК, подозреваемая вносила недостоверные сведения в единую базу о транспортном средстве её родственника.

По версии следствия, продолжалось это в период с 2017 по 2021 год. В то время она занимала должность государственного налогового инспектора и имела доступ к автоматизированной информационной системе.

Из-за её действий физическому лицу не начислили налоги на сумму в 100 тыс. рублей. Тем самым инспектор нанесла существенный ущерб бюджету РФ. По данному факту возбудили уголовное дело.

Также в следкоме уточнили, что подозреваемой уже предъявили обвинения. Расследование уголовного дела продолажется.

Сотруднику белгородской налоговой грозит тюрьма за злоупотребление полномочиями
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Уголовное дело#Происшествия#Уфнс#Уфсб#Налоговая#Злоупотребление полномочиями
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