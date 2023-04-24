В «Почте России» опровергли информацию о закрытии отделений в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В редакцию Бел.Ру обратились жители областного центра. Они рассказали, что несколько недель назад на отделении почты по адресу бульвар Юности, 31 появилась информация о закрытии филиала. Также там были указаны адреса ближайших отделений, которые не находятся в шаговой доступности.
Журналисты Бел.Ру обратились в пресс-службу УФПС Белгородской области. В организации нам ответили, что в Белгородской области работают 548 почтовых отделений, из них 424 - в сельской местности, десять передвижных почтовых отделений, в Белгороде — 30.
Также в региональном отделении «Почты России» отметили, что такое количество отделений оптимально для региона.
Они оказывают почтовые и финансовые услуги жителям в полном объёме. Мы не планируем ни закрывать действующие, ни открывать новые.
Из ответа УФПС Белгородской области
Стоит отметить, что на 21 апреля информации о закрытии отделения на бульваре Юности, 31 больше не было.