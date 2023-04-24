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В «Почте России» опровергли информацию о закрытии отделений в Белгородской области

24 апреля 2023, 09:34
Фото: Bel.ru
О закрытии отделения почты в Белгороде Бел.Ру сообщили читатели. В организации информацию опровергли.

В редакцию Бел.Ру обратились жители областного центра. Они рассказали, что несколько недель назад на отделении почты по адресу бульвар Юности, 31 появилась информация о закрытии филиала. Также там были указаны адреса ближайших отделений, которые не находятся в шаговой доступности.

Журналисты Бел.Ру обратились в пресс-службу УФПС Белгородской области. В организации нам ответили, что в Белгородской области работают 548 почтовых отделений, из них 424 - в сельской местности, десять передвижных почтовых отделений, в Белгороде — 30.

Также в региональном отделении «Почты России» отметили, что такое количество отделений оптимально для региона.

Они оказывают почтовые и финансовые услуги жителям в полном объёме. Мы не планируем ни закрывать действующие, ни открывать новые.
Из ответа УФПС Белгородской области

Стоит отметить, что на 21 апреля информации о закрытии отделения на бульваре Юности, 31 больше не было.

Фото: Bel.ru
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