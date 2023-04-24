В «Почте России» опровергли информацию о закрытии отделений в Белгородской области

В редакцию Бел.Ру обратились жители областного центра. Они рассказали, что несколько недель назад на отделении почты по адресу бульвар Юности, 31 появилась информация о закрытии филиала. Также там были указаны адреса ближайших отделений, которые не находятся в шаговой доступности.