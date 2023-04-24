В новый сезон с производительным трактором

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Подобрать безотказного помощника для своего хозяйства — задача важная. Мы узнали у наших профессионалов аграрной отрасли, с какой техникой они выходят в поля.
«С трактором Ростсельмаш 2375 мы работаем уже много лет. Покупку и обслуживание машины осуществляли через официального представителя компании Ростсельмаш в Белгородской области — ООО „Агромакс“, которые имеют большой опыт работы и находятся всегда на связи. Машина очень простая, надёжная, производительная. Трактор работает в нелёгких, я бы даже сказал — тяжёлых условиях, но показывает себя мощной и эффективной техникой» — делится опытом генеральный директор АО «Бобравское» Евгений Мирошин. — «Тем, кто планирует покупку трактора, советуем обратить внимание именно на модель Ростсельмаш 2375», — заключает он.
На полях Белгородской области уже не первый год работают тракторы Ростсельмаш 2375. Они полюбились сельхозпроизводителям и доказали свою надёжность и эффективность.
«В нашем хозяйстве трудится трактор модели Ростсельмаш 2375 с системой РСМ Агротроник в базовом исполнении. За сезон он наработал более 2000 м/ч, работая и днем и ночью. Хорошо себя показал, нареканий нет. Возникающие технические вопросы, касающиеся технического обслуживания оперативно решала сервисная служба дилера ООО „Агромакс“. За это им человеческое спасибо. На основе полученных от РСМ Агротроник данных по работе трактора можно с уверенностью сказать, что это одна из лучших машин в своем классе» — говорит генеральный директор ООО «Агро-Инвест» Владислав Олейников.
Это актуальная и востребованная машина последних лет, как у фермеров, так и у крупных агрохолдингов. Как отмечают аграрии, трактор Ростсельмаш 2375 экономически выгоден, прежде всего, для хозяйств с площадью пашни от 1500 га и выше.
Машина с шарнирно-сочленённой рамой, оснащается двигателем с турбонаддувом, последовательным охлаждением воздуха, функцией круиз-контроля номинальной мощностью 380 л. с. и запасом крутящего момента в 49%. Гидравлическая система, управляемая реакцией нагрузки, обеспечивает поток от 170 л/мин.
Среди преимуществ – наличие платформы РСМ Агротроник и возможность установки на нее электронных систем, например, в числе последних новинок - РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль. Система принимает на себя управление траекторией движения техники, а также осуществляет автоматические развороты. Вместо интеграции в гидравлическую систему рулевого управления она устанавливается непосредственно на рулевую колонку. Систему полностью можно установить на трактор всего за три часа.
Немаловажным фактором, делающим новую систему автоуправления особенно интересной для аграриев, является снижение трудоёмкости полевых операций до 60%. Благодаря ей значительно снижается количество пропусков и перекрытий, повышается топливная экономичность, а работа в условиях плохой видимости и в тёмное время суток становится гораздо эффективнее.
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