В новый сезон с производительным трактором

«В нашем хозяйстве трудится трактор модели Ростсельмаш 2375 с системой РСМ Агротроник в базовом исполнении. За сезон он наработал более 2000 м/ч, работая и днем и ночью. Хорошо себя показал, нареканий нет. Возникающие технические вопросы, касающиеся технического обслуживания оперативно решала сервисная служба дилера ООО „Агромакс“. За это им человеческое спасибо. На основе полученных от РСМ Агротроник данных по работе трактора можно с уверенностью сказать, что это одна из лучших машин в своем классе» — говорит генеральный директор ООО «Агро-Инвест» Владислав Олейников.