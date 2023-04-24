В Белгородской области засеяли половину отданных под посев земель

Ранее сообщалось, что посевов в Белгородской области застраховали меньше, чем в других регионах Черноземья — всего 5% от пашни. В общей сложности — 68 тыс. га. Наибольшее число посевов застраховали в Воронежской области — 557 тыс. га, или 21%.