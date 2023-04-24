В Белгородской области засеяли половину отданных под посев земель

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Белгородской области аграрии засеяли почти 50% земель, выделенных под посевы яровых, зерновых и зернобобовых культур. Лидируют Волоконовский и Вейделевский районы, Валуйский и Губкинский горокруга. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, в регионе ожидают хороший урожай.
Ранее сообщалось, что посевов в Белгородской области застраховали меньше, чем в других регионах Черноземья — всего 5% от пашни. В общей сложности — 68 тыс. га. Наибольшее число посевов застраховали в Воронежской области — 557 тыс. га, или 21%.
Напомним, для посевной в 2023 году в регионе закупили более 50 тыс. тонн семян. Также для области приобрели новую технику.