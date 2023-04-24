Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Изображение материала

В Белгородской области засеяли половину отданных под посев земель

24 апреля 2023, 09:57
Фото: 1MI
Лидируют по посеву в регионе Вейделевский и Волоконовский районы, Губкинский и Валуйский горокруга, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области аграрии засеяли почти 50% земель, выделенных под посевы яровых, зерновых и зернобобовых культур. Лидируют Волоконовский и Вейделевский районы, Валуйский и Губкинский горокруга. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, в регионе ожидают хороший урожай.

Ранее сообщалось, что посевов в Белгородской области застраховали меньше, чем в других регионах Черноземья — всего 5% от пашни. В общей сложности — 68 тыс. га. Наибольшее число посевов застраховали в Воронежской области — 557 тыс. га, или 21%.

Напомним, для посевной в 2023 году в регионе закупили более 50 тыс. тонн семян. Также для области приобрели новую технику.

Посевов в Белгородской области застраховали меньше, чем в других регионах Черноземья
Узнать подробнее
Читайте также:
Для посевной в этом году в Белгородской области закупили более 50 тысяч тонн семянВ Белгородской области началась посевнаяВарианты страхования рисков терроризма определили для белгородских аграриев
#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Сельское хозяйство#Аграрии#Посевная#Посевы#Валуйский горокруг#Волоконовский район#Губкинский горокруг#Вейделевский район
Подпишитесь
Стало известно о новом обстреле в Белгородской области, есть разрушения
Сегодня, 09:02
Белгородская команда «Близкие» стала второй в четвертьфинале Высшей лиги КВН
Сегодня, 09:49
В новый сезон с производительным трактором
Сегодня, 09:47
В Белгородской области 34 ребёнка погибло от внешних причин в 2022 году
Сегодня, 07:56
В «Почте России» опровергли информацию о закрытии отделений в Белгородской области
Сегодня, 09:34
Депутат горсовета Белгорода Бочарников решил досрочно сложить полномочия
Сегодня, 08:49