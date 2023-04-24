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В Белгородской области с 2022 года достраивают четыре ФАПа

24 апреля 2023, 13:38
Фото: 1MI
Всего в регионе в 2022 году планировали ввести в эксплуатацию 37 объектов. Из них четыре строят до сих пор. Подробнее рассказал заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров.

По его словам, в 2022 году должны были построить 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На сегодняшний день 33 ФАПа ввели в эксплуатацию. Часть (22 объекта) передали на баланс содержателей — районных больниц, к которым они присоединены. Ещё по четырём объектам работы ведутся.

Напомним, ранее власти обсуждали, что в 2020 году УКС необоснованно завысил стоимость выполнения проектно-изыскательных работ при строительстве ФАПов за счёт применения повышающего коэффициента.

Несмотря на то, что сроки введения в эксплуатацию ФАПов в прошлом году не раз переносили, сдать все проблемные объекты не смогли.

 

 

#Кристина Семенчук#Фап#Строительство#Объекты#Сроки#Город#Белгородская область#Владимир Базаров#Касается каждого
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