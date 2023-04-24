В Белгородской области с 2022 года достраивают четыре ФАПа

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
По его словам, в 2022 году должны были построить 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На сегодняшний день 33 ФАПа ввели в эксплуатацию. Часть (22 объекта) передали на баланс содержателей — районных больниц, к которым они присоединены. Ещё по четырём объектам работы ведутся.
Напомним, ранее власти обсуждали, что в 2020 году УКС необоснованно завысил стоимость выполнения проектно-изыскательных работ при строительстве ФАПов за счёт применения повышающего коэффициента.
Несмотря на то, что сроки введения в эксплуатацию ФАПов в прошлом году не раз переносили, сдать все проблемные объекты не смогли.