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В Белгородской области проведут «Диктант Победы»

24 апреля 2023, 12:46
Фото: Telegram-канал правительства Белгородской области
Диктант пройдёт 27 апреля в 12:00. Ответить на вопросы белгородцы смогут как очно, так и в онлайн-режиме, сообщили в региональном правительстве.

В Белгородской области проведут «Диктант Победы». Он пройдёт 27 апреля в 12:00. Принять участие в нём белгородцы смогут как очно, так и в онлайн-режиме.

Участники должны ответить на 25 вопросов. Диктант проведут на 181 площадке, однако основной станет музей-заповедник «Прохоровское поле».

Кроме того, написать диктант можно в школах большинства белгородских муниципалитетов. В Белгороде площадками для проверки знаний станут БГТУ, Белгородский строительный колледж, Белгородский машиностроительный техникум, БелГУ, Белгородский университет кооперации, экономики и права, БЮИ МВД России им. Путилина.

В онлайн-режиме диктант написать можно на сайте диктантпобеды.рф.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Общество#Диктант Победы#Площадки#Музей-заповедник «прохоровское поле»
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