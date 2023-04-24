Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В Белгородской области проведут «Диктант Победы». Он пройдёт 27 апреля в 12:00. Принять участие в нём белгородцы смогут как очно, так и в онлайн-режиме.
Участники должны ответить на 25 вопросов. Диктант проведут на 181 площадке, однако основной станет музей-заповедник «Прохоровское поле».
Кроме того, написать диктант можно в школах большинства белгородских муниципалитетов. В Белгороде площадками для проверки знаний станут БГТУ, Белгородский строительный колледж, Белгородский машиностроительный техникум, БелГУ, Белгородский университет кооперации, экономики и права, БЮИ МВД России им. Путилина.
В онлайн-режиме диктант написать можно на сайте диктантпобеды.рф.