В Белгородской области откроют рекордное в России количество пляжей

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
По его словам, как и в прошлом году, на территории Белгородской области планируется открыть 124 пляжа.
Когда мы обсуждали с губернатором этот вопрос, пришли к единому мнению о том, что дополнительно увеличивать количество пляжей не будем. Поскольку данное количество является наибольшим во всей Российской Федерации. Ни в одном субъекте больше такого количества пляжей нет.
Сергей Потапов
Потапов добавил, что готовить места для массового купания начали ещё с января. В настоящее время Госинспекция по маломерным судам вместе с органами местного самоуправления продолжает эту работу.
На 18 апреля владельцы пляжей подали заявки на водолазное обследование и очистку дна всех акваторий пляжей, которые планируется открыть в 2023 году. По итогам в порядок привели 75 акваторий пляжей общей площадью 52 425 м².