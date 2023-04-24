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В Белгородской области откроют рекордное в России количество пляжей

24 апреля 2023, 11:35
Фото: 1MI
В настоящее время территории приводят в порядок. Подробнее рассказал начальник управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов.
Сюжет
МЧС

По его словам, как и в прошлом году, на территории Белгородской области планируется открыть 124 пляжа.

Когда мы обсуждали с губернатором этот вопрос, пришли к единому мнению о том, что дополнительно увеличивать количество пляжей не будем. Поскольку данное количество является наибольшим во всей Российской Федерации. Ни в одном субъекте больше такого количества пляжей нет.
Сергей Потапов

Потапов добавил, что готовить места для массового купания начали ещё с января. В настоящее время Госинспекция по маломерным судам вместе с органами местного самоуправления продолжает эту работу.

На 18 апреля владельцы пляжей подали заявки на водолазное обследование и очистку дна всех акваторий пляжей, которые планируется открыть в 2023 году. По итогам в порядок привели 75 акваторий пляжей общей площадью 52 425 м².

 

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#Кристина Семенчук#Пляж#МЧС#Обследование#Рф#Город#Белгородская область#Сергей потапов
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