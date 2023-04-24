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В Белгородской области не хватает матросов-спасателей для дежурств на пляжах

24 апреля 2023, 09:56
Фото: 1MI
В Белгородской области, с учётом протяжённости пляжей, на сезон необходимо нанять порядка 550 матросов-спасателей. На сегодняшний день в регионе обучены 131 человек. Ещё 137 будут получать необходимые навыки.
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МЧС

Как сообщил начальник управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов, в настоящее время в регионе активно ведётся работа по подбору и обучению матросов-спасателей. На сегодняшний день в учебно-методический центр по ГОЧС Белгородский области подали 34 заявки на обучение 137 матросов-спасателей. Обучено 40 человек. Кроме того, в муниципалитетах к работе на пляжах в летний период будут привлекать и ранее обученных матросов-спасателей с действующими удостоверениями. Речь идёт о 131 человеке.

Согласно нормам, один матрос-спасатель должен обслуживать прибрежную полосу на расстоянии 50 метров. В Белгородской области, с учётом протяжённости пляжей, на сезон необходимо нанять порядка 550 матросов-спасателей. Это огромное количество. Мы понимаем, что для муниципального бюджета некоторых районов это неподъёмная сумма.
Сергей Потапов

При этом Потапов добавил, что в прошлом году благодаря принятым решениям по найму матросов-спасателей произошло колоссальное снижение происшествий на воде — почти в два раза. Поэтому работа по увеличению числа матросов-спасателей ведётся.

В этом году количество матросов-спасателей будет увеличено. До нормативного мы его не доведём. Поэтому один человек будет обслуживать не 50, а 100 метров прибрежной полосы. Я думаю, что ситуацию на водоёмах мы удержим под контролем.
Сергей Потапов
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#Кристина Семенчук#МЧС#Спасатели#Пляж#Матросы#Обучение#Общество#Белгородская область#Сергей потапов
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