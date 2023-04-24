В Белгородской области не хватает матросов-спасателей для дежурств на пляжах

Как сообщил начальник управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов, в настоящее время в регионе активно ведётся работа по подбору и обучению матросов-спасателей. На сегодняшний день в учебно-методический центр по ГОЧС Белгородский области подали 34 заявки на обучение 137 матросов-спасателей. Обучено 40 человек. Кроме того, в муниципалитетах к работе на пляжах в летний период будут привлекать и ранее обученных матросов-спасателей с действующими удостоверениями. Речь идёт о 131 человеке.