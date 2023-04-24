В Белгородской области 34 ребёнка погибло от внешних причин в 2022 году

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
По словам Пятых, особую тревогу вызывает численность детей, погибших от внешних причин. Как и в 2021 году зафиксировано 34 случая гибели. Из них 10 - по причине ДТП, семь суицидов, пять утоплений, а также по другим причинам.
Пятых добавила, что увеличилось число преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Также стало больше фактов употребления детьми психотропных и медикаментозных препаратов.
Спасибо органам власти за моментальную реакцию на сигнальные обращения. Эта работа позволила снизить риски гибели и травмирования несовершеннолетних. Была продолжена проектная работа по оказанию психологической помощи детям, пострадавшим от сексуального насилия и жестокого обращения. Все малолетние пострадавшие проходят психологическую реабилитацию.
Галина Пятых