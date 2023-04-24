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В Белгородской области 34 ребёнка погибло от внешних причин в 2022 году

24 апреля 2023, 07:56
Фото: 1MI

В Белгородской области стало больше случаев насилия над детьми

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в региона Галина Пятых. Всего в 2022 году от внешних причин погибло 34 ребёнка.
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Дети

По словам Пятых, особую тревогу вызывает численность детей, погибших от внешних причин. Как и в 2021 году зафиксировано 34 случая гибели. Из них 10 - по причине ДТП, семь суицидов, пять утоплений, а также по другим причинам.

Пятых добавила, что увеличилось число преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Также стало больше фактов употребления детьми психотропных и медикаментозных препаратов.

Спасибо органам власти за моментальную реакцию на сигнальные обращения. Эта работа позволила снизить риски гибели и травмирования несовершеннолетних. Была продолжена проектная работа по оказанию психологической помощи детям, пострадавшим от сексуального насилия и жестокого обращения. Все малолетние пострадавшие проходят психологическую реабилитацию.
Галина Пятых

 

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#Кристина Семенчук#Насилие#Дети#Пятых#Гибель#Общество#Белгородская область#Галина Пятых
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