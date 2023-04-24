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В 60 городах России пройдёт юбилейный «Зелёный марафон»

24 апреля 2023, 14:09
Фото: 1MI
В текущем году «Зелёный марафон» состоится 20 мая. Он пройдёт в десятый раз. На старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России.
Сюжет
Забег

В Воронеже забег состоится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик», в Липецке — на Зелёном острове, а в Орле старт и финиш будет на центральной площади им. В. И. Ленина. В программе — дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачёте), а также скандинавская ходьба на 4,2 км.

География проведения обширна — от Калининграда до Владивостока. Во всех городах-участниках помимо спортивных соревнований зрителей ждут концерты и другие развлекательные мероприятия.

На последнем марафоне к забегу присоединились 92 тысячи участников в 180 городах России. Среди них были профессиональные спортсмены и любители, блогеры, государственные деятели, экологи и активисты.

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее». Каждый участник марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения «Зелёного марафона».

«Зелёный марафон» — это не только большой спортивный и семейный праздник, но и социальный проект. В этом, юбилейном для марафона, году для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты, спортивные и развлекательные активности как для взрослых, так и для самых маленьких гостей праздника. Именно поэтому мы ждём не только любителей бега, но и всех желающих интересно и полезно провести время.
Наталия Цайтлер, Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка

 

#Кристина Семенчук#Марафон#Забег#Сбер#Акция#Общество#Белгородская область
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