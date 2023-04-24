В 60 городах России пройдёт юбилейный «Зелёный марафон»

В Воронеже забег состоится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик», в Липецке — на Зелёном острове, а в Орле старт и финиш будет на центральной площади им. В. И. Ленина. В программе — дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачёте), а также скандинавская ходьба на 4,2 км.