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Три случая клещевого боррелиоза зарегистрировали с 1 марта в Белгородской области

24 апреля 2023, 11:37
Фото: 1MI
По состоянию на 20 апреля 139 белгородцев обратились в медучреждения из-за укусов клещей. Среди общего числа пациентов 55 — дети. О ситуации по заболеваемости инфекциями, передающимися через укусы клещей, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

С марта в Белгородской области зарегистрировали три случая заражения клещевым боррелиозом. Показатель заболеваемости в период с 1 марта по 20 апреля составил 0,18 на 100 тыс. населения. В прошлом году в указанный период подобных случаев не зафиксировали.

Также уточняется, что по состоянию на 20 апреля в регионе 139 человек обратились в больницу по поводу укусов клещей, в том числе 55 детей. 25 белгородцев сделали прививки против клещевого вирусного энцефалита.

В белгородский центр гигиены и эпидемиологии привезли на исследование 59 клещей, 10 из них были заражены боррелиями. Насекомые укусили людей при посещении приусадебных участков, дач и неустановленных мест отдыха.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Роспотребнадзор#Клещи#Клещевой боррелиоз#Общество
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