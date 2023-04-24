Три случая клещевого боррелиоза зарегистрировали с 1 марта в Белгородской области

С марта в Белгородской области зарегистрировали три случая заражения клещевым боррелиозом. Показатель заболеваемости в период с 1 марта по 20 апреля составил 0,18 на 100 тыс. населения. В прошлом году в указанный период подобных случаев не зафиксировали.