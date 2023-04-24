Три случая клещевого боррелиоза зарегистрировали с 1 марта в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
С марта в Белгородской области зарегистрировали три случая заражения клещевым боррелиозом. Показатель заболеваемости в период с 1 марта по 20 апреля составил 0,18 на 100 тыс. населения. В прошлом году в указанный период подобных случаев не зафиксировали.
Также уточняется, что по состоянию на 20 апреля в регионе 139 человек обратились в больницу по поводу укусов клещей, в том числе 55 детей. 25 белгородцев сделали прививки против клещевого вирусного энцефалита.
В белгородский центр гигиены и эпидемиологии привезли на исследование 59 клещей, 10 из них были заражены боррелиями. Насекомые укусили людей при посещении приусадебных участков, дач и неустановленных мест отдыха.