Стойленский ГОК повышает безопасность работ на высоте

«Безопасность производства — безусловный приоритет, поэтому мы непрерывно развиваем это направление. Мы поощряем приверженность сотрудников культуре безопасности, их осознанную безопасную работу. Ежегодно проводим конкурс по охране труда и промышленной безопасности, лидерами которого становятся сотрудники, активно продвигающие идеи повышения безопасности на рабочих местах. Каждый сотрудник может через мобильное приложение или на корпоративном портале подать инициативу или сообщить о нарушении в области охраны труда в специальном сервисе „Заявление об опасности“ », — комментирует начальник управления ОТПБ Стойленского ГОКа Владимир Маслаков.