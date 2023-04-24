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Стойленский ГОК повышает безопасность работ на высоте

24 апреля 2023, 10:58
Фото: Роберт Колыхалов
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) направил в 2022 году на реализацию проектов по повышению безопасности работ на высоте более 24 млн рублей.

На эти средства закупили и смонтировали современные анкерные системы для создания безопасных условий труда сотрудникам, выполняющим ремонт оборудования на высоте. Установленные анкерные устройства помогут в обслуживании тарельчатых окомкователей, дробилок, мостовых кранов и т. д.

Стационарная анкерная линия защищает от падения и попадания в опасную зону. Она удобна в применении и облегчает выполнение работ: позволяет свободно и безопасно перемещаться в рабочей зоне вдоль всей длины линии.

В 2023 году планируется реализовать еще 46 подобных проектов, на которые направят более 30 млн рублей. Стационарные системы защиты от падения с высоты смонтируют на шаровых мельницах, сепараторах, перегрузочных узлах, подъемных сооружениях, а также на экскаваторах, тепловозах и думпкарах.

Помимо установки современных технических систем для повышения безопасности СГОК проводит регулярное обучение сотрудников безопасным приемам работы. В 2022 году более 280 сотрудников прошли обучение и аттестацию для выполнения работ на опасных производственных объектах и получили допуски на их обслуживание.

«Безопасность производства — безусловный приоритет, поэтому мы непрерывно развиваем это направление. Мы поощряем приверженность сотрудников культуре безопасности, их осознанную безопасную работу. Ежегодно проводим конкурс по охране труда и промышленной безопасности, лидерами которого становятся сотрудники, активно продвигающие идеи повышения безопасности на рабочих местах. Каждый сотрудник может через мобильное приложение или на корпоративном портале подать инициативу или сообщить о нарушении в области охраны труда в специальном сервисе „Заявление об опасности“ », — комментирует начальник управления ОТПБ Стойленского ГОКа Владимир Маслаков.

#Алина Харина#Стойленский ГОК#Общество#Белгородская область
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