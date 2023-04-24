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Сотруднику белгородской налоговой грозит тюрьма за злоупотребление полномочиями

24 апреля 2023, 12:28
Фото: 1MI
По предварительным данным, он вносил недостоверные сведения о транспорте в единую базу. По информации ФСБ, тем самым работник нанёс существенный ущерб бюджету РФ. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудника межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Белгородской области подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступную деятельность выявили региональное управление ФСБ и отдел собственной безопасности УФНС.

По предварительным данным, сотрудник налоговой вносил в единую информационную систему ФНС недостоверную информацию о транспорте. Сообщается, что причинён существенный ущерб. Конкретная сумма не называется.

Возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Должностному лицу грозит до четырёх лет тюрьмы.

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#Инна Рогова#ФНС#Налогговая#База#Злоупотребление полномочиями#Уголовное дело#ФСБ#Происшествия#Белгородская область
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