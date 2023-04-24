Сотруднику белгородской налоговой грозит тюрьма за злоупотребление полномочиями

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Сотрудника межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Белгородской области подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступную деятельность выявили региональное управление ФСБ и отдел собственной безопасности УФНС.
По предварительным данным, сотрудник налоговой вносил в единую информационную систему ФНС недостоверную информацию о транспорте. Сообщается, что причинён существенный ущерб. Конкретная сумма не называется.
Возбуждено уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Должностному лицу грозит до четырёх лет тюрьмы.