Сброшенную с дрона гранату обнаружили под Белгородом

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Под обстрел ВСУ попал один из населённых пунктов Шебекинского горокруга. Как сообщает источник, одна граната, сброшенная с дрона, взорвалась. Вторая тем временем лежит в одном из населённых пунктов. Дальнейшие подробности неизвестны.
Ранее сообщалось, что под обстрелом был хутор Мухин в Шебекинском горокруге. Из людей никто не пострадал, однако зафиксировали разрушения. Повреждения получили два дома, хозяйственная постройка и машина.
Накануне в муниципалитете под обстрелом было село Графовка. Людей попросили спуститься в укрытия. На тот момент это был четвёртый обстрел Белгородской области.