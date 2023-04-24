Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:52

Updated Сегодня, 14:52

Изображение материала

Сброшенную с дрона гранату обнаружили под Белгородом

24 апреля 2023, 14:02
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»

Дрон ВСУ сбросил две гранаты в Белгородской области

В Сети появились данные о новом обстреле Шебекинского горокруга. Как сообщает Telegram-канал «Радар Белгород», одна граната, сброшенная с дрона, взорвалась, а вторая находится в одном из населённых пунктов муниципалитета.
Сюжет
СВО

Под обстрел ВСУ попал один из населённых пунктов Шебекинского горокруга. Как сообщает источник, одна граната, сброшенная с дрона, взорвалась. Вторая тем временем лежит в одном из населённых пунктов. Дальнейшие подробности неизвестны.

Ранее сообщалось, что под обстрелом был хутор Мухин в Шебекинском горокруге. Из людей никто не пострадал, однако зафиксировали разрушения. Повреждения получили два дома, хозяйственная постройка и машина.

Накануне в муниципалитете под обстрелом было село Графовка. Людей попросили спуститься в укрытия. На тот момент это был четвёртый обстрел Белгородской области.

Предприятие и частный дом пострадали в результате обстрела Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Под обстрел ВСУ попал Белгородский районСтало известно о новом обстреле в Белгородской области, есть разрушенияО новом обстреле в Белгородской области предупреждает МЧС
#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Происшествия#Обстрел ВСУ#Разрушения#Приграничье#Граната#Дрон#Спецоперация#СВО
Подпишитесь
Предприятие и частный дом пострадали в результате обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:12
Белгородцы просят наградить раскопщиков авиабомбы
Сегодня, 17:13
В Белгороде определились с местом строительства детской поликлиники №3
Сегодня, 12:38
ФСБ задержала двоих белгородцев, купивших автоматы и патроны у военных
Сегодня, 13:53
Как вместить в чемодан всю свою жизнь: Белгородка рассказала о переезде в Узбекистан
Сегодня, 12:08