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Posted Вчера, 19:09

Published Вчера, 19:09

Modified Вчера, 19:10

Updated Вчера, 19:10

РЭО представляет стратегию развития цифровых технологий на период 2023–2025 годов

24 апреля 2023, 19:09
Российский экологический оператор разработал стратегию цифровой трансформации компании на 2023–2025 годы, которая включает использование технологий нейронных сетей, автоматизации и прогнозирования в работе полигонов и региональных операторов по обращению с ТКО.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что использование цифровых технологий неразрывно связано с охраной окружающей среды и решением задач в сфере экологии в настоящее время. В рамках стратегии цифровой трансформации компании планируется внедрение ряда мероприятий, направленных на усовершенствование контроля и мониторинга отрасли обращения с ТКО с помощью таких технологий, как искусственный интеллект, интернет вещей и т. д.

Алексей Буров, заместитель генерального директора РЭО, добавил, что процесс цифровой трансформации является многоэтапным и сложным как с точки зрения изменения бизнес-процессов компании, так и всей отрасли обращения с ТКО. Он также отметил, что основное внимание будет уделено совершенствованию внутренних процессов компании и улучшению взаимодействия с участниками отрасли ТКО.

Среди мероприятий, запланированных в рамках стратегии, будут проекты, основанные на использовании больших данных, нейронных сетей, цифровых двойников и других технологий. Среди них — технологии роботизированной оптической сортировки отходов с нейросетями и увеличения доли отбираемых фракций на пилотном объекте, создание типовых отраслевых решений — цифровых двойников объектов инфраструктуры обращения с ТКО.

Все запланированные мероприятия будут осуществлены в рамках стратегии в период с 2023 по 2025 год. Также они будут соответствовать целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

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