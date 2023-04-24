РЭО представляет стратегию развития цифровых технологий на период 2023–2025 годов

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что использование цифровых технологий неразрывно связано с охраной окружающей среды и решением задач в сфере экологии в настоящее время. В рамках стратегии цифровой трансформации компании планируется внедрение ряда мероприятий, направленных на усовершенствование контроля и мониторинга отрасли обращения с ТКО с помощью таких технологий, как искусственный интеллект, интернет вещей и т. д.