РЭО представляет стратегию развития цифровых технологий на период 2023–2025 годов

Posted Вчера, 19:09
Published Вчера, 19:09
Modified Вчера, 19:10
Updated Вчера, 19:10
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что использование цифровых технологий неразрывно связано с охраной окружающей среды и решением задач в сфере экологии в настоящее время. В рамках стратегии цифровой трансформации компании планируется внедрение ряда мероприятий, направленных на усовершенствование контроля и мониторинга отрасли обращения с ТКО с помощью таких технологий, как искусственный интеллект, интернет вещей и т. д.
Алексей Буров, заместитель генерального директора РЭО, добавил, что процесс цифровой трансформации является многоэтапным и сложным как с точки зрения изменения бизнес-процессов компании, так и всей отрасли обращения с ТКО. Он также отметил, что основное внимание будет уделено совершенствованию внутренних процессов компании и улучшению взаимодействия с участниками отрасли ТКО.
Среди мероприятий, запланированных в рамках стратегии, будут проекты, основанные на использовании больших данных, нейронных сетей, цифровых двойников и других технологий. Среди них — технологии роботизированной оптической сортировки отходов с нейросетями и увеличения доли отбираемых фракций на пилотном объекте, создание типовых отраслевых решений — цифровых двойников объектов инфраструктуры обращения с ТКО.
Все запланированные мероприятия будут осуществлены в рамках стратегии в период с 2023 по 2025 год. Также они будут соответствовать целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».