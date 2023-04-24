Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В небе над Белгородской областью заметили северное сияние. Полярные сияния в умеренных широтах северного полушария зафиксировали в связи с разыгравшейся магнитной бурей. «Кусочек» сияния попал на фото очевидцев.
Из-за засвеченности заметить его трудно, однако за городом сияние видно сильнее. В пригороде интересное природное явление было видно как тусклое свечение в виде бесцветных полос с пиками.
Полярное сияние 23 апреля заметили и в других регионах страны. Его видели в том числе жители Курской, Орловской, Тамбовской, Волгоградской, Рязанской, Калужской областей, в Москве и Санкт-Петербурге. Вчера в небе появились самые яркие полярные сияния в умеренных широтах с марта 2015 года.