Полярное сияние 23 апреля заметили и в других регионах страны. Его видели в том числе жители Курской, Орловской, Тамбовской, Волгоградской, Рязанской, Калужской областей, в Москве и Санкт-Петербурге. Вчера в небе появились самые яркие полярные сияния в умеренных широтах с марта 2015 года.