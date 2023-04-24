Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Изображение материала

Редкое природное явление заметили в белгородском небе

24 апреля 2023, 06:37
Фото: «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» ВК

Белгородцы смогли увидеть северное сияние

Накануне разыгралась геомагнитная буря, в связи с которой зафиксировали полярные сияния в умеренных широтах северного полушария, сообщили в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» ВК.

В небе над Белгородской областью заметили северное сияние. Полярные сияния в умеренных широтах северного полушария зафиксировали в связи с разыгравшейся магнитной бурей. «Кусочек» сияния попал на фото очевидцев.

Из-за засвеченности заметить его трудно, однако за городом сияние видно сильнее. В пригороде интересное природное явление было видно как тусклое свечение в виде бесцветных полос с пиками.

Полярное сияние 23 апреля заметили и в других регионах страны. Его видели в том числе жители Курской, Орловской, Тамбовской, Волгоградской, Рязанской, Калужской областей, в Москве и Санкт-Петербурге. Вчера в небе появились самые яркие полярные сияния в умеренных широтах с марта 2015 года.

Чернянский р-н, с. Верхнее КузькиноЧернянский р-н, с. Верхнее Кузькино
Фото: «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» ВК
Над Белгородом появилась радуга после непростой ночи
Узнать подробнее
Читайте также:
Учёный объяснил суть необычного природного явления в Белгородской областиКрепкие морозы в Белгородской области привели к необычному природному явлению: фотоВ небе над Белгородской областью заметили необычное для декабря природное явление
#Наталья Корявых#Северное сияние#Общество#Фотофакт#Белгородская область#Полярное сияние#Магнитная буря
Подпишитесь
Стало известно о новом обстреле в Белгородской области, есть разрушения
Сегодня, 09:02
Белгородская команда «Близкие» стала второй в четвертьфинале Высшей лиги КВН
Сегодня, 09:49
В новый сезон с производительным трактором
Сегодня, 09:47
В Белгородской области 34 ребёнка погибло от внешних причин в 2022 году
Сегодня, 07:56
В «Почте России» опровергли информацию о закрытии отделений в Белгородской области
Сегодня, 09:34
Депутат горсовета Белгорода Бочарников решил досрочно сложить полномочия
Сегодня, 08:49