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Работу нужно завершить, а не растягивать на удовольствие: Гладков — о ямочном ремонте

24 апреля 2023, 09:09
Фото: 1MI

Гладков высказался о проведении ямочного ремонта на дорогах Белгородской области

В настоящий момент ямочный ремонт в регионе выполнен на 87%.

В настоящий момент в планах провести ямочный ремонт на 280 тыс. кв.м дорог в области. По факту работы завершены уже на 87% (отремонтировано 244 тыс. кв.м). Региональные дороги отремонтированы на 90%, а в муниципалитетах — на 83%.

В Старооскольском и Валуйском горокруге ямочный ремонт продолжат выполнять и в мае. Речь идёт о ремонте подъездов к жилым домам и дворовых территорий.

Я дам поручение по шести муниципалитетам, необходимо их выборочно проверить, не извещая глав. Старый Оскол, Белгород и Валуйки необходимо подтягивать. Объём работы, понимаю, большой. С другой стороны — распоряжение дорожной техникой в Старом Осколе и Белгороде совсем на другом уровне с точки зрения обеспеченности. Нужно работу завершить и приступать к другим, а не растягивать это на удовольствие, получая ежедневные возмущения жителей.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Проверки#Ямочный ремонт#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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