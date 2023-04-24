Работу нужно завершить, а не растягивать на удовольствие: Гладков — о ямочном ремонте

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В настоящий момент в планах провести ямочный ремонт на 280 тыс. кв.м дорог в области. По факту работы завершены уже на 87% (отремонтировано 244 тыс. кв.м). Региональные дороги отремонтированы на 90%, а в муниципалитетах — на 83%.
В Старооскольском и Валуйском горокруге ямочный ремонт продолжат выполнять и в мае. Речь идёт о ремонте подъездов к жилым домам и дворовых территорий.
Я дам поручение по шести муниципалитетам, необходимо их выборочно проверить, не извещая глав. Старый Оскол, Белгород и Валуйки необходимо подтягивать. Объём работы, понимаю, большой. С другой стороны — распоряжение дорожной техникой в Старом Осколе и Белгороде совсем на другом уровне с точки зрения обеспеченности. Нужно работу завершить и приступать к другим, а не растягивать это на удовольствие, получая ежедневные возмущения жителей.
Вячеслав Гладков