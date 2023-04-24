Работу нужно завершить, а не растягивать на удовольствие: Гладков — о ямочном ремонте

В настоящий момент в планах провести ямочный ремонт на 280 тыс. кв.м дорог в области. По факту работы завершены уже на 87% (отремонтировано 244 тыс. кв.м). Региональные дороги отремонтированы на 90%, а в муниципалитетах — на 83%.