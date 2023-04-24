Путин одобрил введение единого стандарта поддержки участников СВО

Сообщается, что в первую очередь предлагаемые меры нацелены на введение равных условий соцподдержки для всех участников спецоперации. Так, нововведения повлияют на размеры денежного довольствия. Сегодня мобилизованному добровольцу положены выплаты в размере 195 тысяч рублей, где бы при этом он ни служил – в тылу или на передовой. В свою очередь, контрактник может рассчитывать на получение такой суммы исключительно при условии службы на передовой. Владимир Путин поддержал инициативу ЕР. Об этом пишет rostovgazeta.ru.