Путин одобрил введение единого стандарта поддержки участников СВО

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Сообщается, что в первую очередь предлагаемые меры нацелены на введение равных условий соцподдержки для всех участников спецоперации. Так, нововведения повлияют на размеры денежного довольствия. Сегодня мобилизованному добровольцу положены выплаты в размере 195 тысяч рублей, где бы при этом он ни служил – в тылу или на передовой. В свою очередь, контрактник может рассчитывать на получение такой суммы исключительно при условии службы на передовой. Владимир Путин поддержал инициативу ЕР. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Единый подход к предоставлению мер поддержки должен применяться и для семей участников СВО, подтвердил Андрей Турчак.
«Мы предлагаем установить единый федеральный стандарт, включающий минимально необходимый набор мер поддержки, и предусмотреть дополнительную поддержку для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Чтобы независимо от региона проживания семья была одинаково защищена», – подытожил секретарь генсовета ЕР.
Другая инициатива рабочей группы связана с исключением боевых и наградных из расчетов дохода для начисления выплат на детей. Также Андрей Турчак анонсировал инициативу о восстановлении действия полиса ОМС на период отпуска военных – планового или по болезни. Турчак высказал предположение, что это позволит участникам СВО без длительного ожидания пройти все необходимое лечение в учреждениях гражданской медицины.
Помимо этого, глава рабочей группы по вопросам СВО указал на необходимость отмены ограничений по военной ипотеке. В данный момент право на участие в этой программе предоставлено рядовым и сержантам, отслужившим по контракту более трех лет. При этом кредит за купленное жильё выплачивает государство. Андрей Турчак обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить для участников СВО требование о трехлетней службе и сократить минимальный срок возврата средств с нынешних 10 лет до трех или пяти лет.
Кроме того, рабочая группа по СВО предлагает законодательно расширить статус теробороны и добровольческих народных дружин. Об этом пишет сайт ER.RU.
В заключение Турчак поделился информацией об особом блоке работы группы, связанном с деятельностью по совершенствованию законодательной базы для мобилизационной экономики. Он также предложил на федеральном уровне установить 1 июля в качестве Дня ветерана боевых действий.