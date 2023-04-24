Проекты «БелГУ» — лауреаты Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед»

«В мире становятся всё больше востребованными натуральные красители, но на сегодняшний день в России для косметической продукции такие не выпускают. В НИУ „БелГУ“ разработана впервые в мире технология получения разноцветных антоциановых красителей в виде сухих инкапсулированных форм с высокой антиоксидантной активностью. Стоимость очищенных антоциановых красителей с концентрацией антоцианов не более 5% на мировом рынке составляет порядка 50000,00-70000,00 рублей за 1 кг. Стоимость очищенных антоциановых красителей, полученных по предлагаемой нами технологии, может быть уменьшена как минимум в 3 раза за счёт использования нетрадиционных источников сырья, что является решением актуальной на сегодняшний день проблемы импортозамещения», — комментирует Ярослава Юрьевна.