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Проекты «БелГУ» — лауреаты Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед»

24 апреля 2023, 13:14
Фото: НИУ «БелГУ»
В конкурсной программе международного Салона «Архимед» представлены научные изобретения НИУ «БелГУ» в области медицины, химии, робототехники, пищевой промышленности.

Золотой медалью и почётным дипломом награждён проект «Технология получения натуральных красителей для биокосметики и разработка составов губных помад и теней для век». Как отмечает молодой учёный НИУ «БелГУ» старший преподаватель кафедры общей химии, кандидат химических наук института фармации, химии и биологии Ярослава Саласина, по всем этапам разработанной технологии получено пять патентов.

«В мире становятся всё больше востребованными натуральные красители, но на сегодняшний день в России для косметической продукции такие не выпускают. В НИУ „БелГУ“ разработана впервые в мире технология получения разноцветных антоциановых красителей в виде сухих инкапсулированных форм с высокой антиоксидантной активностью. Стоимость очищенных антоциановых красителей с концентрацией антоцианов не более 5% на мировом рынке составляет порядка 50000,00-70000,00 рублей за 1 кг. Стоимость очищенных антоциановых красителей, полученных по предлагаемой нами технологии, может быть уменьшена как минимум в 3 раза за счёт использования нетрадиционных источников сырья, что является решением актуальной на сегодняшний день проблемы импортозамещения», — комментирует Ярослава Юрьевна.

Фото: НИУ «БелГУ»

Серебряной медалью и почётным дипломом Салона отмечено портативное устройство для регистрации кардиограммы и определения фибрилляции предсердий с целью доврачебной экспресс-диагностики инсульта. Его разработала команда учёных медицинского института и Студенческого конструкторского бюро проблем робототехники и мехатроники при Открытой инжиниринговой школе НИУ «БелГУ». По словам автора проекта — ассистента, аспиранта кафедры факультетской терапии НИУ «БелГУ», победителя программы Фонда содействия инновациям «УМНИК» Юлии Павловой, изобретение регистрирует электрокардиограмму (ЭКГ), анализирует начало фибрилляции предсердий (ФП), выявляет нарушение речи. Оно рекомендовано к использованию пациентам группы риска для длительного мониторинга ЭКГ. Если вероятность развития инсульта определяется как высокая, устройство подаёт уведомление заинтересованным лицам о необходимости экстренной госпитализации пациента. Сегодня прибор проходит апробацию в одной из частных клиник г. Белгорода.

Второй серебряной медалью Салона отмечен проект «Кефир, обогащённый наноструктурированными ингредиентами, для функционального питания». Руководитель проекта — доцент кафедры технологии продуктов питания НИУ «БелГУ», кандидат технических наук, Нина Мячикова отмечает, что наноструктурированные ингредиенты обладают хорошей растворимостью в воде, а также высокой биоусвояемостью.

Бронзовой медали и почётного диплома Салона удостоена комплексная автоматизированная система поддержки принятия решений для ранней персонифицированной диагностики остеопороза у постковидных пациентов. разработанная под руководством заведующей кафедрой факультетской терапии НИУ «БелГУ», доктора медицинских наук Ольги Ефремовой в рамках участия НИУ «БелГУ» в Программе стратегического академического развития «Приоритет 2030». Система позволяет быстрее обрабатывать данные денситометрии, учитывать факторы риска остеопороза и повышать эффективность диагностики заболевания, ускоряя время принятия решений и снижая нагрузку на врача.

Для справки: Международный салон «Архимед» по традиции организован при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, администраций субъектов РФ, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, Всемирной организации интеллектуальной собственности.

#Алина Харина#НИУ «БелГУ»#Общество#Белгородская область
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