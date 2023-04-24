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Полиция нашла белгородца, устроившего ночную дискотеку возле «МегаГринна»

24 апреля 2023, 14:40
Фото: 1MI
Полицейский, архивное фото
Слушавшему музыку в 4 утра на парковке «МегаГринна» белгородцу грозит штраф, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Сюжет
Штраф

В ночь с субботы на воскресенье неизвестный в своём автомобиле очень громко слушал музыку возле «МегаГринна». В результате проснулись жители ближайших домов: ночную дискотеку записали на видео, которое затем увидели в полиции.

Сотрудники УМВД вычислили нарушителя закона о тишине: им оказался 23-летний житель Строителя. На молодого человека завели протокол об административных правонарушениях. Любителю громкой музыки грозит штраф — от двух до пяти тысяч рублей.

Отметим, что видео с ночной дискотекой возле ТЦ ранее публиковало Бел.Ру. Изданию его прислала проживающая неподалёку белгородка Ирина: по её словам, музыка играла примерно час, из-за чего местные не могли уснуть.

Напомним, что в Белгородской области действует закон о тишине. Согласно ему, шуметь нельзя с 22 до 8 часов: сюда входят как салюты и магнитофоны, так и пение, свист и другие раздражители.

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