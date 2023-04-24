Полиция нашла белгородца, устроившего ночную дискотеку возле «МегаГринна»

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В ночь с субботы на воскресенье неизвестный в своём автомобиле очень громко слушал музыку возле «МегаГринна». В результате проснулись жители ближайших домов: ночную дискотеку записали на видео, которое затем увидели в полиции.
Сотрудники УМВД вычислили нарушителя закона о тишине: им оказался 23-летний житель Строителя. На молодого человека завели протокол об административных правонарушениях. Любителю громкой музыки грозит штраф — от двух до пяти тысяч рублей.
Отметим, что видео с ночной дискотекой возле ТЦ ранее публиковало Бел.Ру. Изданию его прислала проживающая неподалёку белгородка Ирина: по её словам, музыка играла примерно час, из-за чего местные не могли уснуть.
Напомним, что в Белгородской области действует закон о тишине. Согласно ему, шуметь нельзя с 22 до 8 часов: сюда входят как салюты и магнитофоны, так и пение, свист и другие раздражители.