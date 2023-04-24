Почему прибыль головной компании «Агро-Белогорья» за год упала с 6 млрд до 73 млн?

Напомним, чистая прибыль компании в 2021 году составляла 6,04 млрд рублей, выручка от продажи — 449 млн рублей. Однако если изучить подробнее бухгалтерскую отчётность, выяснится, что 6 млрд чистой прибыли проходит под пунктом «доходы от участия в других организациях».