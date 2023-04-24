Почему прибыль головной компании «Агро-Белогорья» за год упала с 6 млрд до 73 млн?

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», выручка «Агро-Белогорья» в 2022 году превысила 468 млн рублей, сумма чистой прибыли составила 73 млн рублей, а чистых активов — 3,7 млрд рублей. За год денежный поток головной компании превысил 8,3 млрд рублей.
Напомним, чистая прибыль компании в 2021 году составляла 6,04 млрд рублей, выручка от продажи — 449 млн рублей. Однако если изучить подробнее бухгалтерскую отчётность, выяснится, что 6 млрд чистой прибыли проходит под пунктом «доходы от участия в других организациях».
Компания работает в Белгороде с 2007 года. Генеральным директором является Лариса Ковалёва. Учредителями ООО «ГК Агро-Белогорье» выступают депутат Владимир Зотов (ему принадлежит 72,5% уставного капитала), ГК «Русагро» (22,5% УК) и Лариса Ковалёва (5% УК). Ранее 22,5% уставного капитала было во владении ROS AGRO PLC на Кипре.
Стоит напомнить, что в 2022 году чистая прибыль свинокомплекса «Агро-Белогорья» АО «Никитовский свинокомплекс» упала почти в пять раз. По итогам 2022 года чистая прибыль свинокомплекса составила 114 млн рублей.