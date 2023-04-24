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Почему прибыль головной компании «Агро-Белогорья» за год упала с 6 млрд до 73 млн?

24 апреля 2023, 14:17
Фото: 1MI
Чистая прибыль ООО «ГК Агро-Белогорье» в прошлом году составила 73 млн рублей, при этом в 2021 году — 6,04 млрд рублей, но есть нюансы.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК», выручка «Агро-Белогорья» в 2022 году превысила 468 млн рублей, сумма чистой прибыли составила 73 млн рублей, а чистых активов — 3,7 млрд рублей. За год денежный поток головной компании превысил 8,3 млрд рублей.

Напомним, чистая прибыль компании в 2021 году составляла 6,04 млрд рублей, выручка от продажи — 449 млн рублей. Однако если изучить подробнее бухгалтерскую отчётность, выяснится, что 6 млрд чистой прибыли проходит под пунктом «доходы от участия в других организациях».

Компания работает в Белгороде с 2007 года. Генеральным директором является Лариса Ковалёва. Учредителями ООО «ГК Агро-Белогорье» выступают депутат Владимир Зотов (ему принадлежит 72,5% уставного капитала), ГК «Русагро» (22,5% УК) и Лариса Ковалёва (5% УК). Ранее 22,5% уставного капитала было во владении ROS AGRO PLC на Кипре.

Стоит напомнить, что в 2022 году чистая прибыль свинокомплекса «Агро-Белогорья» АО «Никитовский свинокомплекс» упала почти в пять раз. По итогам 2022 года чистая прибыль свинокомплекса составила 114 млн рублей.

Чистая прибыль свинокомплекса «Агро-Белогорья» упала почти в пять раз
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#Алина Харина#Агро-Белогорье#Прибыль#Чистая прибыль#Доходы#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область
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