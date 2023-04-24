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Отопительный сезон в Белгородской области завершится 24 апреля

24 апреля 2023, 07:40
Фото: 1MI
Отопление в жилом фонде и школах отключат сегодня. Остальные объекты социальной сферы прекратят отапливать со 2 мая, сообщил мэр Валентин Демидов.

С 24 апреля в Белгороде завершается отопительный сезон. Сегодня отопление отключат в жилом фонде и школах, а со 2 мая — в других социальных объектах.

Соответствующее решение принималось с учётом мнения горожан. Большинство белгородцев попросили продлить сезон до начала этой недели. На текущий момент в областном центре устанавливается тёплая погода. Синоптики прогнозируют до +20 °С.

Ранее мэр Валентин Демидов предложил жителям Белгорода проголосовать за или против отключения отопления. Большинство настояло на продлении отопительного сезона вплоть до 24 апреля.

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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Город#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Отопительный сезон#Отопление#Тепло#Отключение отопления
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