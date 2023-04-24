Отопительный сезон в Белгородской области завершится 24 апреля

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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С 24 апреля в Белгороде завершается отопительный сезон. Сегодня отопление отключат в жилом фонде и школах, а со 2 мая — в других социальных объектах.
Соответствующее решение принималось с учётом мнения горожан. Большинство белгородцев попросили продлить сезон до начала этой недели. На текущий момент в областном центре устанавливается тёплая погода. Синоптики прогнозируют до +20 °С.
Ранее мэр Валентин Демидов предложил жителям Белгорода проголосовать за или против отключения отопления. Большинство настояло на продлении отопительного сезона вплоть до 24 апреля.