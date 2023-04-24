Одиннадцать звёзд установят в Белгороде к майским праздникам за 2,9 млн рублей

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Согласно документам с сайта госзакупок, мэрия Белгорода собирается заплатить за 11 огромных светящихся звёзд 2,9 млн рублей. Поставляемый товар должен быть новым и не бывшим в употреблении.
Каркас звёзд необходимо сделать из металлических труб, а сверху украшения нужно обшить композитом красного цвета. Кроме того, арт-объекты должны быть яркими: для этого на них закрепят диоды белого свечения. Размер каждой звезды — пять на четыре метров.
Поставить изделия по контракту и затем установить их должны до 1 мая этого года. Разместили заявку 17 апреля, через неделю, то есть сегодня, выбрали исполнителя: им стало Белгорблагоустройство.
Отметим, что ранее белгородцы уже замечали большие пятиконечные звёзды в парках города. Устанавливать их начали 17 апреля — в день размещения заявки на госзакупках.