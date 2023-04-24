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Одиннадцать звёзд установят в Белгороде к майским праздникам за 2,9 млн рублей

24 апреля 2023, 15:11
Фото: Bel.ru
Подготовка к майским праздникам продолжается в Белгороде: пока граждане закупаются георгиевскими лентами и шашлыком, мэрия Белгорода закупает 11 огромных звёзд для украшения улиц.

Согласно документам с сайта госзакупок, мэрия Белгорода собирается заплатить за 11 огромных светящихся звёзд 2,9 млн рублей. Поставляемый товар должен быть новым и не бывшим в употреблении.

Каркас звёзд необходимо сделать из металлических труб, а сверху украшения нужно обшить композитом красного цвета. Кроме того, арт-объекты должны быть яркими: для этого на них закрепят диоды белого свечения. Размер каждой звезды — пять на четыре метров.

Поставить изделия по контракту и затем установить их должны до 1 мая этого года. Разместили заявку 17 апреля, через неделю, то есть сегодня, выбрали исполнителя: им стало Белгорблагоустройство. 

Отметим, что ранее белгородцы уже замечали большие пятиконечные звёзды в парках города. Устанавливать их начали 17 апреля — в день размещения заявки на госзакупках.

В Центральном парке Белгорода появилась пятиконечная звезда
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