Одиннадцать звёзд установят в Белгороде к майским праздникам за 2,9 млн рублей

Каркас звёзд необходимо сделать из металлических труб, а сверху украшения нужно обшить композитом красного цвета. Кроме того, арт-объекты должны быть яркими: для этого на них закрепят диоды белого свечения. Размер каждой звезды — пять на четыре метров.