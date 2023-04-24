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О новом обстреле в Белгородской области предупреждает МЧС

24 апреля 2023, 07:30
Фото: 1MI

Посёлок Красное в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Населённый пункт в Шебекинском горокруге оказался под огнём утром 24 апреля. Есть ли пострадавшие и разрушения, на данный момент неизвестно.
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Обстрел

Утром 24 марта под обстрел ВСУ попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. О происшествии стало известно в районе 10:20. Официальных комментариев по ситуации не было.

Отметим, что посёлок был под обстрелом и накануне. Кроме него, под огонь ВСУ 23 апреля попали Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Муром и Графовка в Шебекинском горокруге, Орловка в Белгородском районе. В Сподарюшино в результате происшествия разрушило дом и хозпостройки. В Муроме пострадало несколько домов.

Помимо этого, стало известно о массовой атаке беспилотников на Белгородскую область. Их накануне заметили в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.

Белгородскую область массово атаковали беспилотниками
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Красное#Инна Рогова
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