О новом обстреле в Белгородской области предупреждает МЧС

Отметим, что посёлок был под обстрелом и накануне. Кроме него, под огонь ВСУ 23 апреля попали Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Муром и Графовка в Шебекинском горокруге, Орловка в Белгородском районе. В Сподарюшино в результате происшествия разрушило дом и хозпостройки. В Муроме пострадало несколько домов.