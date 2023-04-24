О новом обстреле в Белгородской области предупреждает МЧС

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Утром 24 марта под обстрел ВСУ попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. О происшествии стало известно в районе 10:20. Официальных комментариев по ситуации не было.
Отметим, что посёлок был под обстрелом и накануне. Кроме него, под огонь ВСУ 23 апреля попали Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Муром и Графовка в Шебекинском горокруге, Орловка в Белгородском районе. В Сподарюшино в результате происшествия разрушило дом и хозпостройки. В Муроме пострадало несколько домов.
Помимо этого, стало известно о массовой атаке беспилотников на Белгородскую область. Их накануне заметили в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.