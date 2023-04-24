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На 24 объекта здравоохранения в Белгородской области потратят более 2 млрд рублей

24 апреля 2023, 13:40
Фото: 1MI
Речь идёт как о строительстве, так и капитальном ремонте. Подробнее рассказал заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров.

По словам чиновника, на строительство и капремонт 24 объектов здравоохранения в 2023 году в Белгородской области направят более 2 млрд рублей. Из этого числа шесть — новое строительство и реконструкция: поликлиника, офисы семейного врача и ФАПы. Ещё 13 капитально отремонтируют.

Если говорить о капитальном ремонте, заезжал в поликлинику №4. Работы очень активно идут. В срок закончим. Сейчас работы ведутся на всех 24 объектах. На сегодняшний день освоена из выделенного бюджета третья часть.
Владимир Базаров

Напомним, В Яковлевском округе построят фельдшерско-акушерский пункт и офис семейного врача, проведут ремонт поликлиники, относящейся к Томаровской районной больнице. В Красногвардейском районе отремонтируют три медицинских центра.

Ещё по два учреждения приведут в порядок в Валуйском и Краснояружском районах. Появятся новые объекты здравоохранения в Борисовском и Прохоровском районах, а также в Новооскольском горокруге.

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#Кристина Семенчук#Капремонт#Объекты#Здравоохранение#Город#Белгородская область#Владимир Базаров#Касается каждого
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