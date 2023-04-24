На 24 объекта здравоохранения в Белгородской области потратят более 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
По словам чиновника, на строительство и капремонт 24 объектов здравоохранения в 2023 году в Белгородской области направят более 2 млрд рублей. Из этого числа шесть — новое строительство и реконструкция: поликлиника, офисы семейного врача и ФАПы. Ещё 13 капитально отремонтируют.
Если говорить о капитальном ремонте, заезжал в поликлинику №4. Работы очень активно идут. В срок закончим. Сейчас работы ведутся на всех 24 объектах. На сегодняшний день освоена из выделенного бюджета третья часть.
Владимир Базаров
Напомним, В Яковлевском округе построят фельдшерско-акушерский пункт и офис семейного врача, проведут ремонт поликлиники, относящейся к Томаровской районной больнице. В Красногвардейском районе отремонтируют три медицинских центра.
Ещё по два учреждения приведут в порядок в Валуйском и Краснояружском районах. Появятся новые объекты здравоохранения в Борисовском и Прохоровском районах, а также в Новооскольском горокруге.