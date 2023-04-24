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Кому можно не сдавать ЕГЭ в Белгородской области?

24 апреля 2023, 08:40
Фото: 1MI

Большая часть выпускников хочет сдавать ЕГЭ в Белгородской области

Замгубернатора по вопросам образования Андрей Милёхин рассказал, кому можно не сдавать ЕГЭ в Белгородской области. Но, несмотря на поблажки, большинство выпускников хочет сдавать именно этот экзамен.
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Школы

По данным Андрея Милёхина, в Белгородской области на данный момент насчитывают 5234 выпускника. Из них 2035 человек учится в очном формате: для них ЕГЭ проведут в штатном режиме.

Ещё 3208 школьников обучается в дистанционном формате. Им сдавать итоговую аттестацию можно в нескольких вариантах:

  1. Не писать ЕГЭ. В этом случае в аттестат пойдут оценки, посчитанные на основе среднего арифметического полугодовых и годовых оценок в 10-11-х классах. Поступление в вузы при этом будет проходить по результатам внутренних экзаменов, которые каждый университет будет проводить для абитуриентов самостоятельно. Отмечается, что при выборе такого варианта родителям нужно написать заявление — с 3 по 12 мая.
  2. Сдать ЕГЭ. Проведут его по расписанию с 26 мая по 1 июля в классическом формате, обеспечив необходимую безопасность. Кроме того, области выделили два дополнительных дня для сдачи математики и русского языка.
Фото: правительство Белгородской области
Критического изменения общей численности сдающих ЕГЭ не будет. В основном выбирают сдавать ЕГЭ. Но напоминаю, что у всех есть выбор.
Андрей Милёхин

Напомним, что поблажки есть и для выпускников 9-х классов — но только для тех, кто учится дистанционно. Полный список таких школ — по ссылке.

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