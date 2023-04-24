Кому можно не сдавать ЕГЭ в Белгородской области?

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
По данным Андрея Милёхина, в Белгородской области на данный момент насчитывают 5234 выпускника. Из них 2035 человек учится в очном формате: для них ЕГЭ проведут в штатном режиме.
Ещё 3208 школьников обучается в дистанционном формате. Им сдавать итоговую аттестацию можно в нескольких вариантах:
Критического изменения общей численности сдающих ЕГЭ не будет. В основном выбирают сдавать ЕГЭ. Но напоминаю, что у всех есть выбор.
Андрей Милёхин
Напомним, что поблажки есть и для выпускников 9-х классов — но только для тех, кто учится дистанционно. Полный список таких школ — по ссылке.