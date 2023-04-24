Когда в Белгороде откроют роллердром?

Губернатор, который пропагандирует здоровый образ жизни, очень обрадовался такому вопросу и даже решил открыть роллердром раньше времени. Он попросил это сделать градоначальника Валентина Демидова. Теперь белгородцы смогут покататься на роликах уже в эти выходные, 29 и 30 апреля.