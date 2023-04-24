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Posted Вчера, 18:27

Published Вчера, 18:27

Modified Вчера, 18:29

Updated Вчера, 18:29

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Когда в Белгороде откроют роллердром?

24 апреля 2023, 18:27
Фото: PXhere

В Белгороде к выходным откроют роллердром

В парке имени Ленина можно будет покататься на роликах уже совсем скоро. Губернатор решил раньше открыть каток, чтобы белгородцы активно провели выходные дни.

Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеслава Гладкова спросили когда откроют роллердром в Центральном парке. «На входе висит табличка „До встречи в следующем сезоне“,» — написал местная жительница Ксения.

Губернатор, который пропагандирует здоровый образ жизни, очень обрадовался такому вопросу и даже решил открыть роллердром раньше времени. Он попросил это сделать градоначальника Валентина Демидова. Теперь белгородцы смогут покататься на роликах уже в эти выходные, 29 и 30 апреля.

Не переживайте. В плане города было открыть каток с 1 мая, но благодаря вашему обращению попросил Валентина Демидова сделать это раньше. Каток откроется уже в эти выходные. Приходите с друзьями и получайте удовольствие.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее мы писали, что открытие роллердрома в парке имени Ленина и вовсе планируется к 1 июня. Видимо, с тех пор планы неоднократно изменились.

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#Кристина Семенчук#Белгород#Вячеслав Гладков#Новости Белгорода#Город#Роллердром#Ролики#Каток
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