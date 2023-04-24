Когда в Белгороде откроют роллердром?

Posted Вчера, 18:27
Published Вчера, 18:27
Modified Вчера, 18:29
Updated Вчера, 18:29
Во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» к Вячеслава Гладкова спросили когда откроют роллердром в Центральном парке. «На входе висит табличка „До встречи в следующем сезоне“,» — написал местная жительница Ксения.
Губернатор, который пропагандирует здоровый образ жизни, очень обрадовался такому вопросу и даже решил открыть роллердром раньше времени. Он попросил это сделать градоначальника Валентина Демидова. Теперь белгородцы смогут покататься на роликах уже в эти выходные, 29 и 30 апреля.
Не переживайте. В плане города было открыть каток с 1 мая, но благодаря вашему обращению попросил Валентина Демидова сделать это раньше. Каток откроется уже в эти выходные. Приходите с друзьями и получайте удовольствие.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее мы писали, что открытие роллердрома в парке имени Ленина и вовсе планируется к 1 июня. Видимо, с тех пор планы неоднократно изменились.