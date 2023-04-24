Как вместить в чемодан всю свою жизнь: Белгородка рассказала о переезде в Узбекистан

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
16 сентября Виктория со своим молодым человеком отправилась на отдых в Крым. 21 сентября услышали новости о начале частичной мобилизации.
Посмотрели новости и больше такими спокойными не были. Мой молодой человек не служил, получал два высших образования, благодаря чему имел отсрочку. Прочитав все положения, за что и при каких обстоятельствах подлежат частичной мобилизации, я успокоилась, а он — нет. Ехали из Крыма ночью, видели много сотрудников ГАИ, блок-постов, сердце сжималось. Пока ехали домой, поняли, что лучше жить где угодно, чем жить в страхе.
Виктория
По возвращении домой молодой человек Виктории уехал в Воронеж к брату: «Ходили слухи, что Белгород закроют на военное положение - и тогда, мол, вообще не выедешь. Я, проревев, осталась дома, так как был кот, работа и другие обязательства».
Спустя два дня пара приняла решение переехать из Белгорода в другую страну. Выбор пал на Ташкент.
Страна бывшего СНГ (должно быть понятно, как жить). Были билеты по более-менее адекватной цене (60 тыс. рублей примерно). Мы знали, что это не сильно дорогая страна (наши друзья-молодожёны были здесь на медовом месяце в июле и остались в восторге). Вот этот вышеупомянутый друг, он тоже находился в Узбекистане. И чтобы не быть котёнком, брошенным в воду, абсолютно одному, мой парень взял билеты в Узбекистан. 30 сентября он улетел.
Виктория
Виктория планировала переехать немного позже — у девушки закончился срок действия загранпаспорта, оставался кот и вопрос с работой. Тяготы самого переезда перешли на парня Виктории, ему предстояло найти жильё, работу, обустроить быт и узнать город.
В целом по переезду не сложно - страна дружественная для россиян. Если есть деньги и чуточку мозгов, то делается всё очень быстро. Находиться здесь можно бесконечно долго с регистрацией (это как в России прописка, но всё намного проще). Регистрируют тебя без вопросов: и в каждой гостинице, где ты останавливаешься, и каждый, кто сдаёт квартиру, — это как договор аренды подписать. С работой было подольше и сложнее, но в итоге он устроился в русскую IT-компанию учить детей программированию. Ему было сложно морально — сначала он в родителях не встретил поддержки, друзья тоже не все поняли, плюс мы очень скучали друг по другу.
Виктория
В это время Виктория занималась оформлением документов и волновалась по поводу выхода из зоны комфорта из-за переезда в другую страну: «Мы давно хотели переехать, но когда к этому подтолкнули обстоятельства, я была не готова. Куча вопросов — как уместить в 23 кг допущенного багажа всю жизнь? И терзающий над головой баннер: как надолго мы туда?».
12 декабря девушка добралась из Белгорода в Москву на поезде, а 13 декабря вылетела из столицы в Ташкент. По словам Виктории, о переезде они не жалеют. Однако отмечает, что молодой человек тоскует по русскому менталитету, образу жизни, родным и друзьям.
При переезде было много опасений из-за зарплаты, нехватки рабочих мест: «Но ты если с головой и руками, то тебя возьмут везде. Были страхи говорить, мол, я из России, скажут — беженцы, чего дома не сидится? Но все сочувственно интересуются ситуацией. Грустно опускают глаза, и после этой минуты сочувствия никакой разницы в общении я не замечаю. Я считаю, что плохие люди есть везде, а если ты не плохой человек, то тебе нечего стыдиться».
Первые два месяца после переезда у девушки было ощущение «курортного романа с Ташкентом».
Сейчас я строю долгие и серьёзные отношения с Ташкентом. Жизнь в другой стране не отличается для меня сейчас, наверно, ничем. Яркие впечатления были первый месяц, сейчас — всё привычно.
Виктория
Ташкент, подчёркивает девушка, это город контрастов — в один момент пахнет специями, арабскими духами, турецкими сладостями, в другой — тоннами мусора.
С одной стороны — бизнес-центр, забитая парковка, спешащие люди. С другой стороны улицы — дедушки играют в шахматы и попивают чаёк у фонтана. Все тебе улыбаются, вот правда, сначала думаешь, как туристу, а сейчас понимаю, что и правда, счастливые и искренние люди живут здесь. Любят торговаться, это у них в крови, и очень эмоционально разговаривать.
Виктория
Сложно было привыкнуть к местной валюте, рассказала девушка, так как деньги в Узбекистане — это тысячи и миллионы: «Зато моя мечта сбылась — я получают 6 млн в месяц, примерно 45 тыс. рублей. Вот говорят - бойся своих желаний, стала миллионершей».
По словам Виктории, почти все местные говорят на русском языке, плохо говорят пожилые, либо «областные» (те, кто проживает за пределами столицы).
На работу девушка устроилась спустя пять дней после переезда. Работала в фитнес-центре три месяца. А после стала администратором ресторана.
Я бы определённо продолжила жить в Ташкенте, пока не пройдёт очарование этим городом. А потом двинула бы ещё куда-нибудь, чтобы смогла рассказать и о других странах. А пока Ташкент не только столица Узбекистана, но и столица моего сердца!
Виктория