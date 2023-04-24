Как вместить в чемодан всю свою жизнь: Белгородка рассказала о переезде в Узбекистан

При переезде было много опасений из-за зарплаты, нехватки рабочих мест: «Но ты если с головой и руками, то тебя возьмут везде. Были страхи говорить, мол, я из России, скажут — беженцы, чего дома не сидится? Но все сочувственно интересуются ситуацией. Грустно опускают глаза, и после этой минуты сочувствия никакой разницы в общении я не замечаю. Я считаю, что плохие люди есть везде, а если ты не плохой человек, то тебе нечего стыдиться».