Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Во время оперсовещания был рассмотрен вопрос о приведении в порядок детских и спортивных площадок в Белгородской области. От жителей всех муниципалитетов поступило 389 обращений. Ни одной жалобы не зафиксировали только от жителей Красненского района.
Красненский район — или интернет отключили полностью в районе или там наступил коммунизм. Жалоб нет. Надо срочно ехать и смотреть, настолько всё хорошо и жители не выступают с инициативами? Или действительно с интернетом проблемы.
Вячеслав Гладков
Напомним, в порядок детские и спортивные площадки в Белгородской области должны привести до 1 мая.