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«Интернет отключили или наступил коммунизм»: Гладков - об отсутствии жалоб

24 апреля 2023, 07:12
Фото: 1MI

Гладков удивился отсутствию жалоб на детские площадки в одном из белгородских районов

В ходе оперсовещания главу региона Вячеслава Гладкова смутило отсутствие жалоб на состояние детских площадок от жителей Красненского района. Губернатор пообещал посетить муниципалитет в ходе рабочей поездки.

Во время оперсовещания был рассмотрен вопрос о приведении в порядок детских и спортивных площадок в Белгородской области. От жителей всех муниципалитетов поступило 389 обращений. Ни одной жалобы не зафиксировали только от жителей Красненского района.

Красненский район — или интернет отключили полностью в районе или там наступил коммунизм. Жалоб нет. Надо срочно ехать и смотреть, настолько всё хорошо и жители не выступают с инициативами? Или действительно с интернетом проблемы.
Вячеслав Гладков

Напомним, в порядок детские и спортивные площадки в Белгородской области должны привести до 1 мая.

Детские площадки в Белгородской области приведут в порядок к 1 мая
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#Детская площадка#Жалобы#Гладков#Оперсовещание#Город#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук
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