Эксперты Банка России спрогнозировали инфляцию в нашей стране в нынешнем году на уровне пяти-семи процентов. Согласно мнению специалистов, в будущем году данный показатель может уменьшиться до четырех процентов и в дальнейшем зафиксироваться на этом уровне. Шестого февраля инфляция в Российской Федерации в годовом выражении составляла 11,8%, что лишь на одну десятую процента меньше, чем в конце минувшего года (11,9%). В начале весны, в марте, данное значение упало до 3,18%, а к десятому апреля достиг 2,8%.