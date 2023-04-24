Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Как отмечается на портале регионального управления Росстата, на конец января этого года среднемесячная номинальная зарплата сотрудников компаний в Белгородской области оставляла 48,6 тысячи рублей. Это на 10,7% больше, чем в прошлом году.
По информации ведомства, наиболее высокую зарплату в январе этого года получали граждане, занятые в сфере металлургического производства (74,5 тысячи рублей); сферы информации и связи (74,1 тысячи рублей) и добычи полезных ископаемых (71 тысячу рублей). Средняя зарплата медиков и социальных работников в регионе держалась на уровне сорока пяти тысяч рублей, а учителя зарабатывали примерно сорок одну тысячу рублей в месяц.
Самая же низкая оплата труда в январе этого года фиксировалась у граждан, занятых в сфере производства одежды (19,7 тысячи рублей), а также на заводах по производству изделий из дерева и материалов для плетения (27,5 тысячи рублей) и в области изготовления товаров из кожи (28,2 тысячи рублей).
В декабре прошлого года были приняты поправки в федеральный закон, в рамках которого с первого января нынешнего года уровень МРОТ в России повышен на 963 рубля до 16 242 рублей. Таким образом, с начала этого года сумма минимального ежемесячного заработка жителей населенных пунктов Белгородской области равняется 16 242 рублям.
Одновременно с этим, согласно постановлению губернатора Вячеслава Гладкова, в регионе увеличен ПМ на 3,3% — до двенадцати тысяч семидесяти пяти рублей. В частности, для трудоспособного населения этот показатель с января нынешнего года вырос до 13,1 тысячи рублей, для пенсионеров — до 10,3 тысячи рублей, а для детей — до 11,7 тысячи рублей.
Эксперты Банка России спрогнозировали инфляцию в нашей стране в нынешнем году на уровне пяти-семи процентов. Согласно мнению специалистов, в будущем году данный показатель может уменьшиться до четырех процентов и в дальнейшем зафиксироваться на этом уровне. Шестого февраля инфляция в Российской Федерации в годовом выражении составляла 11,8%, что лишь на одну десятую процента меньше, чем в конце минувшего года (11,9%). В начале весны, в марте, данное значение упало до 3,18%, а к десятому апреля достиг 2,8%.