Глава УК «Уральская Сталь» Денис Сафин: Планируется выпуск облигаций на 5 млрд руб

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин объяснил, что, невзирая на общую сложную ситуацию в экономике, устойчивость производственных и экономических процессов холдинга в течение прошлого года позволяет увеличить производство различных видов продукции. Масштабная инвестпрограмма была разработана именно с этой целью. В декабре 2022 года предприятие успешно разместило первые трехлетние облигации серии БО-001Р-01 на сумму 10 млрд рублей, которые предназначены для реализации инвестиционного проекта.