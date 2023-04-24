Глава УК «Уральская Сталь» Денис Сафин: Планируется выпуск облигаций на 5 млрд руб

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
На предприятии собираются увеличить поставки чугуна на внешние рынки в 1,7–2 раза. Эксперты прогнозируют положительные результаты по проекту размещения ценных бумаг УК «Уральская Сталь» и дают высокие оценки показателям рентабельности, долговой нагрузки, ликвидности, обслуживания долга и денежного потока. Что касается кредитного рейтинга эмиссии, то он приравнивается к кредитному рейтингу компании и установлен на уровне eA(RU).
С целью увеличения производственных объемов в компании собираются уже в текущем месяце разместить на Мосбирже облигации сроком на три года. Организатором станет Газпромбанк — такая информация была обнародована на презентации компании для инвесторов. Об этом пишет bfm.ru.
Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин объяснил, что, невзирая на общую сложную ситуацию в экономике, устойчивость производственных и экономических процессов холдинга в течение прошлого года позволяет увеличить производство различных видов продукции. Масштабная инвестпрограмма была разработана именно с этой целью. В декабре 2022 года предприятие успешно разместило первые трехлетние облигации серии БО-001Р-01 на сумму 10 млрд рублей, которые предназначены для реализации инвестиционного проекта.
Также в ближайшее время «Уральская Сталь» планирует нарастить объемы выпуска стального металлопроката. В ремонтных работах и модернизации электросталеплавильного цеха компании необходимо будет задействовать инвестиции в объеме 7–10 млрд рублей. В результате вместо прежних 1,8 млн тонн на предприятии ежегодно будет производиться 2,4 млн тонн стали.
Кроме того, по словам Дениса Сафина, на новотроицком комбинате уже осенью этого года заработает новый цех бесшовных горячекатаных труб, производственная мощность которого составит 250 тысяч тонн в год. Также в планах компании — построить новую аглофабрику и машину непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-3).