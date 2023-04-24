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Гамбия станет партнёром Белгородской области в сфере сельского хозяйства

24 апреля 2023, 07:50
Фото: белгородская областная дума
Делегация пробыла в регионе в течение трёх дней и за это время посетила ведущие хозяйства, сообщили в пресс-службе облдумы.

Белгородскую область посетила делегация из Гамбии. Гости из Западной Африки приехали в регион на три дня и за это время планировали побывать на территории ведущих хозяйств.

Как отметил гендиректор департамента по разведению сельского скота Гамбии Сисэя Абду, республика планирует установить тесное партнёрство с Белгородской областью. В первую очередь это касается сельскохозяйственной сферы. По словам первого вице-спикера облдумы Любови Киреевой, взаимодействие выгодно обеим сторонам.

Гамбия — страна сельскохозяйственная, однако в республике самообеспечение продовольствием недостаточное. Не хватает технологий, поэтому представители страны надеются на сотрудничество с регионом. Белгородские специалисты готовы поделиться наработками.

Среди прочего представителей делегации заинтересовал опыт области в оцифровке земель. Как отметила замгубернатора Юлия Щедрина, высокая эффективность использования пашен состоит в том, что половина из них принадлежит региональному правительству.

Фото: белгородская областная дума
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Делегация#Любовь киреева#Юлия Щедрина#Партнёрство#Сельское хозяйство#Экономика#Гамбия#Африка
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