Гамбия станет партнёром Белгородской области в сфере сельского хозяйства

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Белгородскую область посетила делегация из Гамбии. Гости из Западной Африки приехали в регион на три дня и за это время планировали побывать на территории ведущих хозяйств.
Как отметил гендиректор департамента по разведению сельского скота Гамбии Сисэя Абду, республика планирует установить тесное партнёрство с Белгородской областью. В первую очередь это касается сельскохозяйственной сферы. По словам первого вице-спикера облдумы Любови Киреевой, взаимодействие выгодно обеим сторонам.
Гамбия — страна сельскохозяйственная, однако в республике самообеспечение продовольствием недостаточное. Не хватает технологий, поэтому представители страны надеются на сотрудничество с регионом. Белгородские специалисты готовы поделиться наработками.
Среди прочего представителей делегации заинтересовал опыт области в оцифровке земель. Как отметила замгубернатора Юлия Щедрина, высокая эффективность использования пашен состоит в том, что половина из них принадлежит региональному правительству.