ФСБ задержала двоих белгородцев, купивших автоматы и патроны у военных

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
У двоих жителей Ракитянского района изъяли два автомата Калашникова «АК-74М» и почти 400 патронов. Известно, что оружие они планировали сбыть неустановленным лицам, но им помешали силовики.
По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Согласно УК, за подобные преступления предусмотрена тюрьма сроком от пяти до восьми лет.
РБК в пресс-службе ФСБ уточнили, что подозреваемые купили автоматы у военных вблизи границы с Украиной.
Ранее сообщалось, что житель Валуйского горокруга незаконно приобрёл у военнослужащего автомат и четыре гранаты. Мужчине тоже грозит до восьми лет колонии.