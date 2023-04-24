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ФСБ задержала двоих белгородцев, купивших автоматы и патроны у военных

24 апреля 2023, 13:53
Фото: 1MI
Подозреваемые собирались сбыть оружие неизвестным лицам. Их планам помешали сотрудники УФСБ. Всего у подозреваемых изъяли два автомата и почти 400 патронов.

У двоих жителей Ракитянского района изъяли два автомата Калашникова «АК-74М» и почти 400 патронов. Известно, что оружие они планировали сбыть неустановленным лицам, но им помешали силовики.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. Согласно УК, за подобные преступления предусмотрена тюрьма сроком от пяти до восьми лет.

РБК в пресс-службе ФСБ уточнили, что подозреваемые купили автоматы у военных вблизи границы с Украиной.

Ранее сообщалось, что житель Валуйского горокруга незаконно приобрёл у военнослужащего автомат и четыре гранаты. Мужчине тоже грозит до восьми лет колонии.

Белгородец незаконно приобрёл у военнослужащего автомат и четыре гранаты
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ракитянский район#Уголовное дело#Происшествия#Уфсб#Оружие#Автомат#Патроны
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