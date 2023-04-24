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Дождливо, но тепло будет в Белгородской области во вторник

24 апреля 2023, 13:46
Фото: 1MI
25 апреля днём воздух прогреется до +18 ˚С. При этом будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Потепление ожидается в Белгородской области. Во вторник, 25 апреля, на территории региона облачно с прояснениями, ночью местами пройдут небольшие дожди. Днём тоже ожидаются кратковременные осадки.

Ночью температура опустится до +4…+9 ˚С. В светлое время суток воздух прогреется до +13…+18 ˚С.

В Белгороде ночью обещают +6 ˚С. Днём температура поднимется до +16 ˚С. При этом пройдёт небольшой дождь. В среду, 26 апреля, без осадков. Ночью ожидается +8 ˚С, а днём потеплеет до +20 ˚С.

В четверг, 27 апреля, ночью без осадков и до +7 ˚С. Днём пройдёт дождь, а воздух прогреется до +18 ˚С. Завершится рабочая неделя дождём. Ночью температура опустится до +9 ˚С. В светлое время суток потеплеет до +14 ˚С.

Сильный ветер и дожди надвигаются на Белгородскую область
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Тепло#Дожди#Потепление
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