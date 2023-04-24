Дождливо, но тепло будет в Белгородской области во вторник

В четверг, 27 апреля, ночью без осадков и до +7 ˚С. Днём пройдёт дождь, а воздух прогреется до +18 ˚С. Завершится рабочая неделя дождём. Ночью температура опустится до +9 ˚С. В светлое время суток потеплеет до +14 ˚С.