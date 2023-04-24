Дождливо, но тепло будет в Белгородской области во вторник

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Потепление ожидается в Белгородской области. Во вторник, 25 апреля, на территории региона облачно с прояснениями, ночью местами пройдут небольшие дожди. Днём тоже ожидаются кратковременные осадки.
Ночью температура опустится до +4…+9 ˚С. В светлое время суток воздух прогреется до +13…+18 ˚С.
В Белгороде ночью обещают +6 ˚С. Днём температура поднимется до +16 ˚С. При этом пройдёт небольшой дождь. В среду, 26 апреля, без осадков. Ночью ожидается +8 ˚С, а днём потеплеет до +20 ˚С.
В четверг, 27 апреля, ночью без осадков и до +7 ˚С. Днём пройдёт дождь, а воздух прогреется до +18 ˚С. Завершится рабочая неделя дождём. Ночью температура опустится до +9 ˚С. В светлое время суток потеплеет до +14 ˚С.