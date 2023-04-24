Депутат горсовета Белгорода Бочарников решил досрочно сложить полномочия

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Published Сегодня, 08:49
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Сергей Бочарников решил досрочно сложить полномочия депутата горсовета Белгорода. Соответствующее заявление от него поступило 20 апреля.
Бочарников — депутат по единому избирательному округу от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Входит в состав комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии.
Родился 24 мая 1988 года в Шебекинском горокруге. Окончил ПУ № 5 в Белгороде, после два года отслужил в армии. В 2016 году окончил БелГУ по специальности «Психолог».
В разные годы работал токарем, машинистом крана, мастером конструктивных элементов. С 2017 по 2019 гг. был председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия».
Вопрос о досрочном сложении полномочий депутаты горсовета рассмотрят на сессии 25 апреля. Тем временем уже известно, что Бочарникову намерены объявить благодарность председателя горсовета «за активную общественную деятельность и плодотворную работу».
Отметим, что в марте досрочно сложил полномочия депутата Анатолий Бурик. Его мандат получил учитель физкультуры школы № 11 в Белгороде, тренер спортклуба «РазМАХ» Игорь Махов.