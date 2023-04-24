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Депутат горсовета Белгорода Бочарников решил досрочно сложить полномочия

24 апреля 2023, 08:49
Фото: пресс-служба горсовета Белгорода
Сергей Бочарников
Заявление о желании досрочно сложить полномочия поступило от него 20 апреля. Этот вопрос депутаты Белгорода решат завтра. Тем временем Сергею Бочарникову уже намерены объявить благодарность председателя горсовета.

Сергей Бочарников решил досрочно сложить полномочия депутата горсовета Белгорода. Соответствующее заявление от него поступило 20 апреля.

Бочарников — депутат по единому избирательному округу от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Входит в состав комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии.

Родился 24 мая 1988 года в Шебекинском горокруге. Окончил ПУ № 5 в Белгороде, после два года отслужил в армии. В 2016 году окончил БелГУ по специальности «Психолог».

В разные годы работал токарем, машинистом крана, мастером конструктивных элементов. С 2017 по 2019 гг. был председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Вопрос о досрочном сложении полномочий депутаты горсовета рассмотрят на сессии 25 апреля. Тем временем уже известно, что Бочарникову намерены объявить благодарность председателя горсовета «за активную общественную деятельность и плодотворную работу».

Отметим, что в марте досрочно сложил полномочия депутата Анатолий Бурик. Его мандат получил учитель физкультуры школы № 11 в Белгороде, тренер спортклуба «РазМАХ» Игорь Махов.

Учитель физкультуры Игорь Махов стал депутатом горсовета Белгорода
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