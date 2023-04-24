Белгородцы просят наградить раскопщиков авиабомбы

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Сразу несколько местных жителей написали главе Белгородской области, чтобы героизм спецслужб в чрезвычайной ситуации не остался незамеченным. Белгородцы благодарны тем, кто обезвредил бомбу, рискуя собой.
Вячеслав Гладков поблагодарил жителей Белгорода за чуткость и отметил, что рисковали своими жизнями ради всех местных жителей не только сапёры. Список гораздо обширнее.
Рискуя жизнью, откапывали, потому что непонятно было, что это за воронка. Копали почти двое суток. Благодаря своему геройству спасли очень много жизней мирных жителей и имущества. Низкий поклон им от всех нас.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор уже дал поручение мэру Белгорода Валентину Демидову подготовить документы на поощрение. Все причастные полицейские будут премированы, сапёры Росгвардии и Минобороны, белгородская самооборона. Отдельно глава отметил, как стойко себя показали сотрудники Белгорблагоустройства.
Напомним, 20 апреля на Харьковской горе после взрыва образовалось несколько воронок. Как выяснилось позднее, в одной из них осталась не сработавшая авиабомба. Выяснилось это спустя два дня, после чего жителей ближайших домов начали экстренно эвакуировать. Всё прошло успешно, и уже вечером 22 апреля бомбу вывезли на полигон и уничтожили.