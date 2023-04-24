Белгородцы просят наградить раскопщиков авиабомбы

Напомним, 20 апреля на Харьковской горе после взрыва образовалось несколько воронок. Как выяснилось позднее, в одной из них осталась не сработавшая авиабомба. Выяснилось это спустя два дня, после чего жителей ближайших домов начали экстренно эвакуировать. Всё прошло успешно, и уже вечером 22 апреля бомбу вывезли на полигон и уничтожили.