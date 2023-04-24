Белгородцев испытывает мощная магнитная буря

Отметим, что по данным экспертов, на фоне магнитных бурь у людей могут возникнуть проблемы со здоровьем. Из-за 4-5-балльных магнитных бурь могут обостриться заболевания. У людей с нездоровой психикой изменится поведение. Также могут возникнуть риски серьёзных конфликтов в обществе из-за трудно контролируемых эмоций. Другие учёные утверждают, что магнитные бури не оказывают влияние на здоровье и самочувствие человека.