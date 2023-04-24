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Белгородцев испытывает мощная магнитная буря

24 апреля 2023, 11:41
Фото: «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде» ВК
23 апреля на Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G4. Согласно данным Института прикладной геофизики, 24 апреля мощность бури сохраняется на высоком уровне.

23 апреля степень возмущённости магнитного поля выросла до уровня G4 (очень сильно). При таком уровне на Земле могут наблюдаться помехи в связи, нарушения в работе радиосвязи, спутниковой и радиочастотной навигации. Воздействие на Землю природного явления сохраняется и 24 апреля. 

Напомним, что вчера над Белгородской областью заметили северное сияние. Оно стало заметным в связи с разыгравшейся магнитной бурей. Отметим, что сияние заметили также в Курской, Орловской, Волгоградской, Рязанской, Калужской, Тамбовской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

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Отметим, что по данным экспертов, на фоне магнитных бурь у людей могут возникнуть проблемы со здоровьем. Из-за 4-5-балльных магнитных бурь могут обостриться заболевания. У людей с нездоровой психикой изменится поведение. Также могут возникнуть риски серьёзных конфликтов в обществе из-за трудно контролируемых эмоций. Другие учёные утверждают, что магнитные бури не оказывают влияние на здоровье и самочувствие человека.

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#Алина Харина#Магнитная буря#Северное сияние#Общество#Белгородская область
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