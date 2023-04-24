Белгородцев испытывает мощная магнитная буря

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
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23 апреля степень возмущённости магнитного поля выросла до уровня G4 (очень сильно). При таком уровне на Земле могут наблюдаться помехи в связи, нарушения в работе радиосвязи, спутниковой и радиочастотной навигации. Воздействие на Землю природного явления сохраняется и 24 апреля.
Напомним, что вчера над Белгородской областью заметили северное сияние. Оно стало заметным в связи с разыгравшейся магнитной бурей. Отметим, что сияние заметили также в Курской, Орловской, Волгоградской, Рязанской, Калужской, Тамбовской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
Отметим, что по данным экспертов, на фоне магнитных бурь у людей могут возникнуть проблемы со здоровьем. Из-за 4-5-балльных магнитных бурь могут обостриться заболевания. У людей с нездоровой психикой изменится поведение. Также могут возникнуть риски серьёзных конфликтов в обществе из-за трудно контролируемых эмоций. Другие учёные утверждают, что магнитные бури не оказывают влияние на здоровье и самочувствие человека.